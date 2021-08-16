Жулин считает, что у Тарасовой и Морозова повышаются шансы на успех на Олимпиаде

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин, который поставил короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, высказался о победе фигуристов на турнире в Бостоне Cranberry Cup.
Жулин считает, что у Тарасовой и Морозова повышаются шансы на успех на Олимпиаде
  • © Raniero Corbelletti
  • globallookpress.com

«Конечно, победа Тарасовой и Морозова в Бостоне — отличный старт Тутберидзе в парном катании. Понятно, что когда есть сорванный элемент, то программа немножко проседает, но мне в целом всё очень понравилось — и короткая, и произвольная», — цитирует Жулина Sport24.

Он особенно отметил произвольную программу спортсменов. По его словам, они очень смело исполнили. В то же время тренер считает, что ошибка в короткой программе только даст стимул спортсменам для развития.

«Повышаются ли шансы на олимпийское золото? Не будем гадать о золоте, но шансы на Олимпиаде однозначно повышаются: пара очень добавила. Так что быть готовыми на 16 августа — это отличный показатель», — добавил Жулин.

Ранее Этери Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на турнире в Бостоне.

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