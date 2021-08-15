Тарасова прокомментировала появление трансгендеров в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова считает, что появление трансгендеров на международных соревнованиях никак не отразится на фигурном катании.

«Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Трансгендеры есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

По её словам, если трансгендеры будут занимать высокие места, то, конечно, они будут принимать участие в международных соревнованиях.

«Как это отразится на фигурном катании? Да никак», — подчеркнула Тарасова.

Согласно новым правилам Международного союза конькобежцев (ISU), если спортсмен поменял гендер с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, то нужно будет продемонстрировать, что общий уровень тестостерона в организме был ниже 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен превышаться в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить письменное подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин ответил на вопрос, как он отреагировал бы, если бы кто-то из трансгендеров решил принять участие в чемпионате страны по смешанным единоборствам.