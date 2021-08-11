Габдуллин ответил, как отреагировал бы на желание трансгендера выступить на ЧР по MMA
- © Пресс-служба Союза ММА России
«Слава богу, пока таких запросов не поступало. На мировой арене MMA это не обсуждается, на повестке дня не стоит. Поэтому пока даже не думал об этом. Уделяю внимание другим, более важным задачам. Например, подготовке тренерских кадров. В течение ближайших пяти лет сделаем серьёзный акцент на этом», — сказал Габдуллин в интервью RT.
Ранее Габдуллин объяснил, почему в МОК не хотят включения MMA в программу Игр.