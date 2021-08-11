«В МОК многие не хотят этого»: Габдуллин о включении MMA в программу Игр и битве Емельяненко с Джиганом

В Международном олимпийском комитете опасаются, что если смешанные единоборства будут включены в программу Игр, «кому-то может не хватить места». Такое мнение в интервью RT выразил глава Союза MMA России Радмир Габдуллин. Функционер также прокомментировал возможный поединок между Александром Емельяненко и рэпером Джиганом, высказал своё отношение к треш-току и рассказал о развитии женских ММА в России.

— Перед стартом чемпионата России по MMA 2021 года вы выражали надежду, что он станет лучшим в истории. Турнир оправдал ожидания?

— Я получил огромное удовольствие как от соревнований, так и от сопровождавших его мероприятий. Ожидания от первенства в Кузбассе были очень высокими, но всё получилось даже лучше.

— С чем связана идея проводить поединки в двух клетках — полноразмерной и малогабаритной?

— В шестиметровой клетке обычно бьются представители лёгких весовых категорий у мужчин, а также женщины. Те, кто потяжелее, дерутся в стандартной. Но я бы не сказал, что разница слишком существенна.

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— Не думаете ли вы, что подобные условия сильно осложняли жизнь ударникам?

— Нет. Поначалу у меня были такие подозрения, но потом я сам спустился вниз, посмотрел, проверил. На мой взгляд, работать в ней одинаково комфортно как ударникам, так и борцам. Наоборот, уменьшение площади клетки привело к тому, что схватки становились более динамичными и захватывающими.

— Пожалуй, наибольшее внимание болельщиков привлекли поединки в супертяжёлой весовой категории. Но вопрос в том, какое будущее у этих атлетов? В профессиональных MMA такого дивизиона не существует, а некоторым бойцам придётся заметно сбрасывать вес, чтобы уложиться в 120 килограммов.

— У этой весовой категории есть будущее. Но прежде всего, оно есть у наших атлетов, которые выступят на чемпионатах континента и мира. На мой взгляд, самая большая награда — когда в твою честь звучит гимн России. Что касается промоушенов, то для них это очередной повод задуматься о необходимости введения новых дивизионов. Бои тяжеловесов всегда были украшением любого шоу.

— На чемпионате России 2021 года в Кемерове присутствовал глава Международной федерации MMA (IMMAF) Керрит Браун. Не обсуждали ли вы с ним введение новых весовых категорий у женщин?

— Начнём с того, что Браун приветствует наше решение внедрить женские бои в программу первенства страны. Мы очень долго шли и готовились к этому. Скажу честно, не у всех было правильное представление о том, как развивать женские смешанные единоборства. Многие по-прежнему считают MMA сугубо мужским спортом, а когда в клетке оказываются девушки, определённые парадигмы ломаются.

Но мы должны понимать, что MMA не должны отставать от других видов, а гендерное равенство — это очень важно спорте, в современном обществе. Как бы кто ни относился к этому, мы обязаны уважать желание девушек добиваться самых высоких результатов.

— Как проходил процесс включения женских MMA в программу чемпионата страны?

— Непросто. Несколько раз регламент поединков не утверждали, вследствие чего его приходилось дорабатывать. На одном из заседаний комиссии Министерства спорта Одес Хасаевич Байсултанов (заместитель главы Минспорта, курирующий единоборства) дал нам испытательный срок длиной в год, чтобы мы могли продемонстрировать, насколько популярны и востребованы женские MMA. В случае успеха, он будет введён в реестр.

— Когда вы поняли, что пришло время плотно заняться женскими MMA в России?

— Когда приехал на очередной чемпионат мира и увидел, как много женщин соревнуются. Подумал, раз это уже стало неотъемлемой частью соревнований IMMAF, почему мы должны отставать, сдавать позиции, лишать себя шанса завоёвывать медали? Особенно, когда со всей России поступают сообщения от девушек, которые просят дать им возможность выступать. Из одного региона пришло коллективное письмо от трёх девочек, из другого — десяти, третьего — двадцати. С каждым днём число обращений только увеличивалось.

Тем более все наблюдают за турнирами UFC, Bellator, в которых активно выступают женщины. Взять ту же Валентину Шевченко, которая добилась огромных успехов в профессиональных MMA. Она флагман и пример для многих девочек.

— Как вы сами относитесь к женским боям?

— Изначально я был против. Но когда убедился, что это необходимо, занялся вопросом на все 100%. Пусть лучше девушки тренируются в зале, чем проводят время в баре или подобных заведениях. Возможно, смешанные единоборства станут для них своего рода социальным лифтом.

— В настоящее время в мире всё активнее обсуждается вопрос о возможном участии спортсменов-трансгендеров в соревнованиях. Как президент Союза MMA России, вы задумывались о том, как будете вести себя, если трансгендер решит принять участие в чемпионате страны?

— Слава богу, пока таких запросов не поступало. На мировой арене MMA это не обсуждается, на повестке дня не стоит. Поэтому пока даже не думал об этом. Уделяю внимание другим, более важным задачам. Например, подготовка тренерских кадров. В течение ближайших пяти лет сделаем серьёзный акцент на этом.

— Вы уже говорили о запрете на выступление для профессионалов на чемпионатах России. Но не хотели бы вы проводить хотя бы один выставочный поединок между звёздами MMA с целью привлечения внимания к турниру?

— В концовке прошедшего первенства проводились схватки с участием профессионалов, в которых бойцы из Кемерова сражались с представителями других стран. Так что мы уже работаем в этом направлении. Мы делаем это для того, чтобы сами атлеты и их родители видели две ипостаси MMA.

— В 2021 году чемпионат России по MMA вновь не транслировался на федеральных каналах. Раньше вы называли одной из возможных причин недостаток патриотизма среди вещателей. Ваше мнение не изменилось?

— Нет, свою точку зрения я не поменял. Понимаю, если бы это был всероссийский мастерский турнир или какое-либо первенство. Но это чемпионат России. На нём бьются спортсмены, которые в будущем будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Каналы сами должны стремиться транслировать это мероприятие. Мы не должны бегать за ними, упрашивать, пытаться договориться и тем более платить большие деньги за показ. Его и так будут смотреть, потому что наш вид спорта — один из самых многогранных и популярных в мире. Недаром говорят: «Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и бьются бойцы MMA».

Для кого создавали центральные каналы? Не для нас ли? Мы делаем для них продукт, который они обязаны показывать. Владимир Путин дал указание создать их не для того, чтобы они брали с нас деньги за трансляции, а чтобы сами искали возможность делать это. Чтобы турниры могли посмотреть и в Калининграде, и на Чукотке, и в Якутске. И когда федеральные каналы начинают просить у нас немыслимые деньги — это, по меньшей мере, некорректно и глупо. Мы, единоборцы, и так делаем очень много. Всё готово — остаётся прийти, поставить камеру и дать сигнал.

— Следовательно, диалог с телеканалами был?

— Лично не общался на эту тему, разговаривали представители кузбасской федерации. Почему не удалось договориться, сказать не могу.

— Помимо прочего, чемпионат России запомнился выступлением рэпера Джигана. Это было попыткой привлечь новую аудиторию на трибуны?

— Один из партнёров Союза MMA России — компания «Регионсервис» в лице её руководителя Дениса Рыбакова пригласила этого исполнителя. Был сделан подарок жителям Кемерова и всем участникам соревнований. Почему бы известным рэперам не приехать и не исполнить свои песни вживую? Для них тоже важно, чтобы их не забывали.

— Союз MMA России согласовывал кандидатуру Джигана?

— Конечно. Меня спросили, не против ли я его приглашения. Ответил, что нет.

— Наверняка многие увидели эту ситуации таким образом: на турнире организации, которую ранее возглавлял Фёдор Емельяненко, выступит музыкант, который скоро сразится с его братом Александром.

— В этом плане всё относительно. Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения организатора, то приезд Джигана рассматривается исключительно с культурной, а не спортивной точки зрения. Пока их поединок с Александром официально не утверждён, и не факт, что это произойдёт в будущем.

— Не рассматривали ли вы возможность пригласить в Кемерово рэпера Моргенштерна? В последнее время он тоже ассоциируется с MMA-сообществом, в свете чего его выступление на чемпионате России могло вызвать эффект разорвавшейся бомбы.

— Настоящие «бомбы» — это финальные поединки турнира. Они настолько смотрибельны и ожидаемы, что дополнительно раскручивать их не имеет смысла. Что касается Моргенштерна, то его кандидатуру мы не рассматривали. Мне кажется, нужно перестать говорить о нём, чтобы лишний раз не поднимать шумиху вокруг его имени. Ничего положительного он не делает. Я сам далёк от такого рода творчества. Видел, какие претензии предъявлялись к нему касаемо пропаганды наркотиков. На мой взгляд, этим должны заниматься правоохранительные органы, прокуратура, Следственный комитет. Надеюсь, он не будет иметь отношение к нашим мероприятиям.

Мы пропагандируем патриотизм, здоровый образ жизни, стараемся прививать нашим спортсменам социально значимые качества, а не разлагать их. Любительские смешанные единоборства — это десятки тысяч спортсменов, Союз MMA России в ответе за каждого из них.

— Возвращаясь к возможному поединку Емельяненко и Джигана. Как вы думаете, он действительно состоится?

— Для начала отвечу, как спортсмен. Мало верю, что этот бой произойдёт. Слабо представляю, как человек, посвятивший жизнь творчеству, зайдёт в клетку с профессиональным бойцом MMA.

— В своё время Денис получил звание КМС по кикбоксингу…

— Да, но Александр — мастер спорта международного класса по боевому самбо, да ещё и спортсмен, выступавший на крупнейших мировых аренах. Емельяненко способен прислать в голову такую «электричку», что можно закончить и с творчеством, и со всем остальным. Прежде чем сражаться с профессионалом, стоит 100 раз подумать. Надо не только думать о хайпе, но и учитывать, какие последствия для здоровья может иметь подобная схватка.

На месте Джигана я бы не торопился. Взял как минимум год, чтобы освоить этот вид спорта, хорошенько подготовиться: научиться бороться, защищаться, бить, разрывать дистанцию. Торопиться нельзя. Если кто-то считает, что Александр — давно списанный со счетов боец, то он сильно ошибается. Он легко может набрать форму и представляет опасность для любого тяжеловеса.

— Как вы считаете, подобные поединки — хорошая реклама для MMA?

— Сложно сказать. Возможно, это привлечёт повышенное внимание к смешанным единоборствам, но надолго ли? Публика заинтересуется, однако захотят ли люди заниматься этим спортом?

— В последнее время проводится много боёв между представителями разных видов спорта, блогерами и прочими знаменитостями. Все помнят схватку Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Недавно состоялись битвы Бена Аскрена с Джейком Полом и Флойда Мейвезера — с Логаном. Как вы к этому относитесь?

— Категорически отрицательно. При просмотре подобных поединков думал: «Не дай бог кто-то получит страшную травму». Понимаю, интересно увидеть, как профессиональный боец сражается с тем, кто со спортом никогда не дружил, в тренажёрном зале не был. Уверен, участников подобных схваток должны освидетельствовать специальные комиссии. Если с ними что-то случится, то вина будет лежать на организаторах.

— Практически каждой из подобных битв предшествовала масштабная пиар-кампания, зачастую построенная на треш-токе. В России к этому явлению традиционно относятся негативно.

— Безусловно. Будь моя воля, я бы запретил треш-ток на территории России. Пусть спортсмены выходят, встают напротив друга, приветствуют, фотографируются и идут решать вопросы в клетку. А не обмениваются оскорблениями, затрагивая национальные, духовные и семейные ценности. Порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям. На них смотрит молодёжь и потом начинает подражать им в школе, дома.

— Не считаете ли, что Аскрен серьёзно испортил реноме смешанных единоборств, уступив Полу?

— Нельзя забывать, что бой проходил по другим правилам. Если боец MMA думает, что перейдёт в бокс и продолжит побеждать там, то он ошибается. Необходимо перестроить технику, подобрать правильную тактику. Кроме того, не стоит исключать, что этот блогер каждый день пашет в зале, работает с хорошим тренером.

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— За последнее время Керриту Брауну неоднократно задавали вопрос о возможном включении MMA в программу Олимпийских игр. На ваш взгляд, это вероятно осуществить в ближайшем будущем?

— Не скрываю, что активно выступаю за включение смешанных единоборств в программу Игр. Наш вид спорта имеет бешеную популярность, им занимается огромное число людей, а в IMMAF входит более 70 стран. Думаю, это позволяет нам рассчитывать на скорое попадание в олимпийскую семью. Однако реальность такова, что в МОК многие не хотят этого.

— Почему МОК может быть против MMA? В комитете считают смешанные единоборства слишком жестоким видом спорта?

— Нет. Некоторые полагают, что если MMA войдёт в число олимпийских видов спорта, то кому-то может не хватить места. Но я не думаю, что подобные опасения имеют под собой почву. Лучше обратить внимание на плюсы. Если смешанные единоборства станут частью Игр, то привлекут к ним дополнительное внимание.

У MMA есть своя давно сформировавшаяся аудитория, которая, может, и не следит за олимпийскими соревнованиями, но захочет посмотреть на свой любимый вид спорта в программе Игр.

— А если говорить о сроках?

— Осуществить это быстро не удастся. Необходимо доработать регламент, правила, много других моментов. Кроме того, многое зависит и от других стран. Они должны быть готовы обеспечить высокую конкуренцию. Бороться за золото должны не только Россия, США, Великобритания, Китай и Япония.

— По вашим прогнозам, включение MMA в олимпийскую семью наиболее вероятно в 2020-х или 2030-х годах?

— Лично от себя буду делать всё возможное, чтобы это произошло в течение ближайших десяти лет.