На чемпионате Европы по ММА в Казани выступят представители 14 стран

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В Казани пройдёт чемпионат Европы по смешанным единоборствам.
На чемпионате Европы по ММА в Казани выступят представители 14 стран
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, в соревнованиях примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из 14 стран: Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы будет на ресурсах информационных партнёров — на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут с 16 по 20 августа в БСС «Баскет-холл» в Казани.

Ранее сообщалось, что Гончаров подерётся с Омельянчуком на турнире ACA 128.

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