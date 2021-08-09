На чемпионате Европы по ММА в Казани выступят представители 14 стран

В Казани пройдёт чемпионат Европы по смешанным единоборствам.

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, в соревнованиях примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из 14 стран: Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы будет на ресурсах информационных партнёров — на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут с 16 по 20 августа в БСС «Баскет-холл» в Казани.

Ранее сообщалось, что Гончаров подерётся с Омельянчуком на турнире ACA 128.