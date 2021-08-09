Гончаров подерётся с Омельянчуком на турнире ACA 128

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров проведёт бой против поляка Даниеля Омельянчука на турнире Absolute Championship Akhmat ACA 128.

«Экс-чемпион лиги ACA, российский тяжеловес Евгений Гончаров возвращается в лигу с амбициями вернуть себе чемпионский пояс. Ранее был анонсирован поединок Гончарова против Франсимара Баррозу, однако из-за семейных проблем у бразильца россиянин получил нового соперника. Ему предстоит поспорить сразу с первым номером рейтинга ACA, поляком Даниелем Омельянчуком», — цитирует пресс-служба АСА главу лиги Алексея Яценко.

Поединок пройдёт в Минске на турнире ACA 128 Falcon Club Minsk 11 сентября.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что вскоре подпишет контракт на новый бой.