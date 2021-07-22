Экс-чемпион или несостоявшийся противник Нурмагомедова: с кем Махачеву стоит провести следующий бой в UFC

Короткая ссылка
Сергей Стариков
Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге лёгкого веса UFC, что открыло перед ним возможности для встречи с топ-бойцами дивизиона. Вызов «наследнику» Хабиба Нурмагомедова уже бросили Дэн Хукер и Рафаэль Дос Аньос, а бразилец даже предложил дату, время и формат поединка. Однако есть и другие представители категории, поединок с которыми станет более выгодным для россиянина как в спортивном, так и медийном плане.
Экс-чемпион или несостоявшийся противник Нурмагомедова: с кем Махачеву стоит провести следующий бой в UFC
  • Российский боец UFC Ислам Махачев
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari / Contributor

Ислам Махачев продолжает укрепляться в статусе главного претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата среди россиян. Он одержал восьмую победу подряд, что заставило UFC всерьёз обратить на него внимание и поставить на пятое место в рейтинге лёгкого веса. Благодаря этому перед партнёром по команде Хабиба Нурмагомедова открылись перспективы встреч с сильнейшими представителями дивизиона, а некоторые даже сами изъявили желание сразиться с ним. Вопрос лишь в том, кто из подавших голос идеально подходит для битвы с «наследником» Орла — как со спортивной, так и с медийной точек зрения.

Стоит отметить, что прорыв Махачева в рейтинге UFC стал довольно неожиданным. На турнире в Лас-Вегасе он взял верх над Тиаго Мойзесом — крепким оппонентом, но не более. Это подтверждал и тот факт, что соперник занимал лишь 14-ю строчку в списке и не считался звездой. И ожидать, что победа над ним поможет Исламу подняться сразу на четыре строчки и войти в пятёрку сильнейших, вряд ли приходилось. Однако руководство промоушена было к нему благосклонно и поставило выше таких заслуженных бойцов, как Тони Фергюсон, Рафаэль Дос Аньос и Конор Макгрегор.

Также по теме
Бойцы UFC Ислам Махачев и Тиаго Мойзес Эффектный тейкдаун и удушение сзади: Махачев досрочно победил Мойзеса на UFC Vegas 31
В США состоялся турнир UFC Vegas 31. В главном поединке вечера Ислам Махачев взял верх над Тиаго Мойзесом и одержал восьмую победу...

Таким образом, Махачев не только получил право рассчитывать на встречу топами, но и сам стал привлекательным противником. Раньше многие не хотели драться с ним ещё и по той причине, что он занимал низкое положение в рейтинге, а триумф не давал серьёзных дивидендов. В случае проигрыша россиянина общественность и руководство организации могли прийти к выводу, что он — не уровень Хабиба, следовательно, победа над ним не имеет большого веса. И это при том, что сами спортсмены отчётливо понимали, насколько большим талантом и приличными навыками обладает Ислам.

Можно вспомнить, с каким трудом Махачев подбирал себе противников в последнее время. Он активно продвигал себя в социальных сетях и бросал вызов многим достойным оппонентам, которые находились выше него в рейтинге, но ни один из них не соглашался биться. В итоге ему приходилось драться с середняками типа Дрю Добера и того же Мойзеса.

Сейчас же ситуация изменилась. Ещё до схватки с Мойзесом о готовности встретиться с Исламом заявлял ныне восьмой номер категории Дэн Хукер, а впоследствии согласие на поединок с ним дал и расположившийся выше Дос Аньос. При этом бразилец сообщил, что сам россиянин уже принял его предложение, а также назвал дату, время и особенное условие боя. По его словам, сражение состоится 30 октября в Абу-Даби и пройдёт в формате пяти раундов, а в случае поражения одноклубника «мстить» за него будет сам Нурмагомедов.

Однако назвать Дос Аньоса идеальным соперником для Махачева сложно. Причём речь здесь идёт о совокупности всех факторов. Надо понимать, что сейчас Исламу необходимо не только брать верх над сильнейшими легковесами планеты, но и заставлять говорить о себе как можно большее число людей. И победа над Рафаэлем хоть и придаст определённый импульс его карьере, но далеко не максимально возможный в нынешних условиях.

Кроме того, Дос Аньос остаётся опасным как в стойке, так и в партере. Да, в своё время Нурмагомедов не оставил ему шансов и благодаря шести успешным тейкдаунам выиграл единогласным решением судей. Но это не должно вводить в заблуждение. За следующие семь лет Рафаэль добился колоссального прогресса во всех аспектах, а особенно это касается ударной техники. Зная Махачева, он всё равно будет стараться работать на ногах чуть больше, чем его одноклубник, поэтому и шансов пропустить роковой удар будет гораздо больше. А ранее сам Ислам уже доказывал, что его челюсть нельзя назвать гранитной, — в 2015 году он уступил нокаутом Адриано Мартинсу.

Кроме того, битва Махачева с Дос Аньосом вряд ли вызовет огромный ажиотаж в среде фанатов. Скажутся как невысокая популярность бразильца (591 тыс. подписчиков в Instagram), так и четыре поражения в последних шести схватках. Кроме того, от Ислама будут ждать не менее уверенного выступления, чем от Хабиба, что ставит его в жёсткие рамки, увеличивает психологическое давление и уровень ожиданий.

В связи с этим наиболее выигрышной представляется дуэль Махачева с Фергюсоном. Учитывая нынешнюю форму возможного оппонента, бой должен получиться гораздо менее напряжённым. Тони проиграл три раза подряд и в очередной раз продемонстрировал свои слабые места. И если Джастин Гэтжи перебил его в стойке, то Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш крайне легко проходили в ноги и доминировали в партере. А в борьбе и грэпплинге Ислам как минимум не уступает вышеназванным спортсменам.

Также по теме
«Можете бегать, но вам от меня не спрятаться»: что говорили после победы Махачева над Мойзесом на турнире UFC Vegas 31
После победы над Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31 россиянин Ислам Махачев заявил, что он не против сравнений с Хабибом...

Но главное, что в медийном плане победа над Фергюсоном станет огромным событием в мире ММА. Причём на это не повлияет даже неудачная серия последнего. Махачев не только сделает то, что по разным причинам не сумел Нурмагомедов, но и вовсе может отправить Тони в отставку. Четыре подряд поражения вполне могут стать приговором для ветерана UFC, который в феврале 2022 года отметит 38-летие.

В плане ажиотажа более выгодной является разве что схватка Махачева с Макгрегором, но нет никаких предпосылок к тому, что это произойдёт. Конору обещан реванш с Дастином Порье — гораздо более удобным для него соперником со всех точек зрения. Ирландец наверняка захочет отомстить за два подряд поражения, а отвлечь его от этого едва ли сможет перспектива встречи с «наследником» Нурмагомедова.

Что касается возможной дуэли с Майклом Чендлером, то подобный вариант кажется маловероятным. Даже с учётом того, что сам Махачев обратился к нему после сражения с Мойзесом. Американец совсем недавно претендовал на титул и уже долгое время раскручивает возможный поединок с Гэтжи, вследствие чего его вряд ли заинтересует бой с россиянином. Да и для самого Ислама этот вариант не является верным. Победа над экс-чемпионом Bellator и первым претендентом на титул UFC станет весомой строчкой, но не будет так обсуждаема, как триумф в дуэли с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить