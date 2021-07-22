Экс-чемпион или несостоявшийся противник Нурмагомедова: с кем Махачеву стоит провести следующий бой в UFC

Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге лёгкого веса UFC, что открыло перед ним возможности для встречи с топ-бойцами дивизиона. Вызов «наследнику» Хабиба Нурмагомедова уже бросили Дэн Хукер и Рафаэль Дос Аньос, а бразилец даже предложил дату, время и формат поединка. Однако есть и другие представители категории, поединок с которыми станет более выгодным для россиянина как в спортивном, так и медийном плане.

Ислам Махачев продолжает укрепляться в статусе главного претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата среди россиян. Он одержал восьмую победу подряд, что заставило UFC всерьёз обратить на него внимание и поставить на пятое место в рейтинге лёгкого веса. Благодаря этому перед партнёром по команде Хабиба Нурмагомедова открылись перспективы встреч с сильнейшими представителями дивизиона, а некоторые даже сами изъявили желание сразиться с ним. Вопрос лишь в том, кто из подавших голос идеально подходит для битвы с «наследником» Орла — как со спортивной, так и с медийной точек зрения.

Стоит отметить, что прорыв Махачева в рейтинге UFC стал довольно неожиданным. На турнире в Лас-Вегасе он взял верх над Тиаго Мойзесом — крепким оппонентом, но не более. Это подтверждал и тот факт, что соперник занимал лишь 14-ю строчку в списке и не считался звездой. И ожидать, что победа над ним поможет Исламу подняться сразу на четыре строчки и войти в пятёрку сильнейших, вряд ли приходилось. Однако руководство промоушена было к нему благосклонно и поставило выше таких заслуженных бойцов, как Тони Фергюсон, Рафаэль Дос Аньос и Конор Макгрегор.

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Таким образом, Махачев не только получил право рассчитывать на встречу топами, но и сам стал привлекательным противником. Раньше многие не хотели драться с ним ещё и по той причине, что он занимал низкое положение в рейтинге, а триумф не давал серьёзных дивидендов. В случае проигрыша россиянина общественность и руководство организации могли прийти к выводу, что он — не уровень Хабиба, следовательно, победа над ним не имеет большого веса. И это при том, что сами спортсмены отчётливо понимали, насколько большим талантом и приличными навыками обладает Ислам.

Можно вспомнить, с каким трудом Махачев подбирал себе противников в последнее время. Он активно продвигал себя в социальных сетях и бросал вызов многим достойным оппонентам, которые находились выше него в рейтинге, но ни один из них не соглашался биться. В итоге ему приходилось драться с середняками типа Дрю Добера и того же Мойзеса.

Сейчас же ситуация изменилась. Ещё до схватки с Мойзесом о готовности встретиться с Исламом заявлял ныне восьмой номер категории Дэн Хукер, а впоследствии согласие на поединок с ним дал и расположившийся выше Дос Аньос. При этом бразилец сообщил, что сам россиянин уже принял его предложение, а также назвал дату, время и особенное условие боя. По его словам, сражение состоится 30 октября в Абу-Даби и пройдёт в формате пяти раундов, а в случае поражения одноклубника «мстить» за него будет сам Нурмагомедов.

Однако назвать Дос Аньоса идеальным соперником для Махачева сложно. Причём речь здесь идёт о совокупности всех факторов. Надо понимать, что сейчас Исламу необходимо не только брать верх над сильнейшими легковесами планеты, но и заставлять говорить о себе как можно большее число людей. И победа над Рафаэлем хоть и придаст определённый импульс его карьере, но далеко не максимально возможный в нынешних условиях.

Кроме того, Дос Аньос остаётся опасным как в стойке, так и в партере. Да, в своё время Нурмагомедов не оставил ему шансов и благодаря шести успешным тейкдаунам выиграл единогласным решением судей. Но это не должно вводить в заблуждение. За следующие семь лет Рафаэль добился колоссального прогресса во всех аспектах, а особенно это касается ударной техники. Зная Махачева, он всё равно будет стараться работать на ногах чуть больше, чем его одноклубник, поэтому и шансов пропустить роковой удар будет гораздо больше. А ранее сам Ислам уже доказывал, что его челюсть нельзя назвать гранитной, — в 2015 году он уступил нокаутом Адриано Мартинсу.

Кроме того, битва Махачева с Дос Аньосом вряд ли вызовет огромный ажиотаж в среде фанатов. Скажутся как невысокая популярность бразильца (591 тыс. подписчиков в Instagram), так и четыре поражения в последних шести схватках. Кроме того, от Ислама будут ждать не менее уверенного выступления, чем от Хабиба, что ставит его в жёсткие рамки, увеличивает психологическое давление и уровень ожиданий.

В связи с этим наиболее выигрышной представляется дуэль Махачева с Фергюсоном. Учитывая нынешнюю форму возможного оппонента, бой должен получиться гораздо менее напряжённым. Тони проиграл три раза подряд и в очередной раз продемонстрировал свои слабые места. И если Джастин Гэтжи перебил его в стойке, то Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш крайне легко проходили в ноги и доминировали в партере. А в борьбе и грэпплинге Ислам как минимум не уступает вышеназванным спортсменам.

Но главное, что в медийном плане победа над Фергюсоном станет огромным событием в мире ММА. Причём на это не повлияет даже неудачная серия последнего. Махачев не только сделает то, что по разным причинам не сумел Нурмагомедов, но и вовсе может отправить Тони в отставку. Четыре подряд поражения вполне могут стать приговором для ветерана UFC, который в феврале 2022 года отметит 38-летие.

В плане ажиотажа более выгодной является разве что схватка Махачева с Макгрегором, но нет никаких предпосылок к тому, что это произойдёт. Конору обещан реванш с Дастином Порье — гораздо более удобным для него соперником со всех точек зрения. Ирландец наверняка захочет отомстить за два подряд поражения, а отвлечь его от этого едва ли сможет перспектива встречи с «наследником» Нурмагомедова.

Что касается возможной дуэли с Майклом Чендлером, то подобный вариант кажется маловероятным. Даже с учётом того, что сам Махачев обратился к нему после сражения с Мойзесом. Американец совсем недавно претендовал на титул и уже долгое время раскручивает возможный поединок с Гэтжи, вследствие чего его вряд ли заинтересует бой с россиянином. Да и для самого Ислама этот вариант не является верным. Победа над экс-чемпионом Bellator и первым претендентом на титул UFC станет весомой строчкой, но не будет так обсуждаема, как триумф в дуэли с Фергюсоном.