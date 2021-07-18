Эффектный тейкдаун и удушение сзади: Махачев досрочно победил Мойзеса на UFC Vegas 31

В США состоялся турнир UFC Vegas 31. В главном поединке вечера Ислам Махачев взял верх над Тиаго Мойзесом и одержал восьмую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате. В середине четвёртого раунда россиянин уложил бразильца на настил и провёл удушающий приём сзади. По окончании схватки одноклубник Хабиба Нурмагомедова бросил вызов топ-бойцам лёгкого веса и заявил о готовности вернуться в клетку в октябре-ноябре.

Дебют в главном поединке вечера является важным событием для любого представителя смешанных единоборств и вполне может стать определяющим для его дальнейшей карьеры в промоушене. По результатам турнира можно судить о том, сколько людей тот или иной боец способен привлечь к экранам и какая часть из них готова платить за просмотр его выступления. Кроме того, спортсмен также демонстрирует, готов ли он быть по максимуму задействованным во всевозможных медийных мероприятиях, не терять при этом концентрацию и продолжать побеждать. Для Ислама Махачева подобной проверкой должен был стать бой с Тиаго Мойзесом на UFC Vegas 31.

С одной стороны, Махачеву повезло. Несмотря на все достижения, Мойзеса вряд ли можно было назвать самым опасным из потенциальных оппонентов. В преддверии турнира он занимал 14-е место в рейтинге и уже показывал, что у него есть серьёзные пробелы в подготовке. Бенейл Дариуш без особых проблем и опасений укладывал обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу на настил, где безраздельно доминировал (44:8 по ударам), а Дамир Исмагулов — перебивал в стойке. Да, успехи в последних схватках намекали на солидный прогресс, но ведь и уровень противников был совершенно другим, поэтому однозначно заявлять, что Тиаго сделал шаг вперёд, не получалось.

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С другой стороны, встреча с не самым звёздным визави не только негативно сказывалась на уровне ажиотажа, но и накладывала дополнительную ответственность на Махачева. В подобных условиях ему было необходимо не просто побеждать Мойзеса, а делать это ярко, уверенно и досрочно, как в битве с Дрю Добером. Это наверняка понимал и сам Ислам, хоть и отмечал, что ему может быть полезно отработать и все положенные пять раундов.

Начало поединка получилось не самым ярким и вряд ли соответствовало статусу боя. Махачев хоть и поддавливал соперника, но особо не рисковал, а активность в основном исходила от Мойзеса. Тот пытался часто бить ногами, а впоследствии даже инициировал клинч. Правда, это вряд ли было удачным решением: Тиаго не смог затащить Ислама на землю, зато получил несколько неприятных ударов коленом по корпусу.

План Махачева был предельно понятен: на протяжении большей части раунда он хотел работать в относительно спокойной манере, после чего забрать концовку. Подобным образом он поступил как в первой, так и во второй пятиминутках. Ключевую роль сыграли тейкдаун, борцовские навыки и отличный контроль на земле, не позволявший бразильцу проявить свои навыки джиу-джитсу. Наоборот, сам Ислам был близок к тому, чтобы набросить армбар, но ему банально не хватило времени.

Третий раунд получился для Махачева не самым удачным, особенно в том, что касается концовки. Наследник Хабиба Нурмагомедова вновь неплохо отработал в стойке, но затем позволил Мойзесу «завязать» себя в клинче, а впоследствии чуть не попался на рычаг колена. Было понятно, что Ислам контролирует ситуацию, однако Тиаго продолжал отчаянно выкручивать оппоненту лодыжку в надежде либо всё же заставить того сдаться, либо нанести ему травму.

Возможно, именно небольшой успех Мойзеса и спровоцировал Махачева на более активные действия в четвёртом отрезке. Серия точных попаданий в стойке стала идеальной подготовкой для прохода в ноги. Россиянин поднял бразильца на плечо, но не стал впечатывать в канвас, а аккуратно уложил рядом с сеткой. Отчаянные попытки Тиаго подняться на ноги лишь загнали его в ловушку. Тот даже сумел перевернуться, но лишь запустил Ислама себе за спину, а спустя несколько секунд позволил тому сомкнуть замок у себя на шее. 14-му номеру рейтинга не оставалось ничего иного, кроме как сдаться.

По окончании поединка Махачев отдал дань уважения Мойзесу и сказал, что ему было непросто одержать восьмую победу подряд в UFC, а затем обратился к своим конкурентам по дивизиону. Ислам в забавной манере поинтересовался у бывшего легковеса Пола Фелдера, почему другие бойцы избегают встречи с ним, после чего выразил готовность сразиться с любым из них через три-четыре месяца. Таким образом, россиянин намекнул, что не только планирует провести ещё один бой в 2021 году, но и рассчитывает сделать это в октябре-ноябре.

Помимо главной битвы, турнир в Лас-Вегасе запомнился рядом досрочных побед. Из первых трёх схваток вечера лишь одна завершилась нокаутом, но впоследствии сразу пятеро бойцов решили не дожидаться решения судей. Среди них оказался и несостоявшийся соперник Абубакара Нурмагомедова Дэниел Родригес, который не оставил шансов вышедшему на коротком уведомлении Престону Парсонсу. Родригес сбил соперника с ног серией мощнейших ударов, а добивание стало делом техники.

Любопытным образом завершилось кровопролитное противостояние между Билли Куарантилло и Габриэлем Бенитесом. Уже в первом раунде американец отправил визави в нокдаун и на протяжении большей части битвы владел колоссальным преимуществом. Особенно ярко это проявлялось в партере, где обладатель чёрного пояса по БЖЖ легко проходил за спину и обрушивал град ударов на голову мексиканца. Тот сумел ненадолго переломить ход боя только в дебюте третьей пятиминутки, но его меткое попадание в челюсть хоть и свалило соперника с ног, но ни к чему более серьёзному не привело.

Куарантилло же вновь пробрался в бэк-маунт (доминирующая позиция сзади) и продолжил наносить удары в голову Бенитеса один за другим. В результате у мексиканца открылось обширное кровотечение и образовался ряд гематом. Рефери Марк Смит долго наблюдал за его избиением, но в итоге принял решение вмешаться.

Досрочно взяли верх Родольфо Виейра и Матеуш Гамрот, но оба добились успеха сдачей. Причём бразилец проиграл два первых раунда Дастину Штольцфусу и находился в шаге от поражения, когда поймал американца на удушающий сзади. В свою очередь, поляку потребовалось всего 65 секунд, чтобы провести кимуру (болевой на руку) ветерану Абсолютного бойцовского чемпионата Джереми Стивенсу.

Запоминающимся получилось и возвращение в октагон Миши Тейт. Экс-чемпионка UFC и Strikeforce завершила карьеру после поражения от Ракель Пеннингтон в ноябре 2016-го, после чего получила должность вице-президента в сингапурском промоушене ONE FC. Казалось бы, высокооплачиваемая работа должна была отвлечь её от боёв, но после рождения второго ребёнка спортсменка вновь захотела выступать.

Схватка с Марион Рено продемонстрировала, что Тейт ещё способна на равных конкурировать с топ-бойцами UFC. В первом раунде экс-чемпионка некоторое время осваивалась, после чего буквально смела соперницу. За три раунда она провела три тейкдауна и нанесла более чем в два раза больше значимых ударов (65:25), а в заключительной пятиминутке застала оппонентку врасплох на земле. Итог — победа техническим нокаутом.