В попытке превзойти Макгрегора: Махачев сразится с Мойзесом на UFC Vegas 31

В ночь на 18 июля в США состоится турнир UFC Vegas 31, в главном поединке которого Ислам Махачев сразится с Тиаго Мойзесом. Россиянин впервые в карьере возглавит шоу Абсолютного бойцовского чемпионата, а в случае победы может обойти Конора Макгрегора и пробиться в топ-7 рейтинга лёгкого веса. Что окружает бой Махачева — в материале RT.

Менее чем через двое суток Ислам Махачев выйдет на бой с Тиаго Мойзесом. Наследник Хабиба Нурмагомедова впервые сразится в роли хедлайнера и войдёт в элитную группу российских спортсменов, которым было доверено возглавлять турнир Абсолютного бойцовского промоушена. Поэтому логично предположить, что от выступления в воскресенье зависит, насколько стремительно продолжит развиваться его карьера в UFC. Яркая досрочная победа может помочь ему преодолеть несколько позиций в рейтинге и приблизиться к статусу первого претендента, а поражение — скорее всего поставит крест на чемпионских амбициях.

Наверняка многие персональные фанаты Махачева надеялись, что появление их кумира на афишах вызовет больший ажиотаж. Однако помешали этому сразу несколько факторов. Первый заключается в уровне оппонента Ислама. Да, за последние 14 месяцев Мойзес одержал три победы подряд, причём не над самыми слабыми противниками.

Помимо ветерана Бобби Грина и подававшего надежды Александра Эрнандеса, был повержен некогда шестой номер дивизиона Майкл Джонсон. Но всё это не позволило ему не только обрести популярность, но даже пробиться в десятку сильнейших категории. В преддверии дуэли с россиянином он занимает 14-е место в рейтинге и имеет лишь 34 тыс. подписчиков в Instagram (в 85 раз меньше, чем у визави).

Кроме того, Махачеву и Мойзесу не повезло: им пришлось драться всего через неделю после битвы между Конором Макгрегором и Дастином Порье. UFC 264 был обречён стать одним из самых обсуждаемых турниров 2021 года, что подтвердилось и на практике. Трансляцию шоу купили 1,8 млн человек (второй результат в истории чемпионата), а сам бой между звёздами лёгкого веса и его последствия обсуждаются до сих пор. Конкурировать с ними в медиапространстве могут лишь избранные представители мира ММА, но к россиянину и бразильцу это пока не относится. В частности, из-за того что Махачев по-прежнему остаётся не самым открытым для общения бойцом, причём особенно ярко это проявляется в США. На пресс-конференции в преддверии шоу россиянина открыто спрашивали о его нелюбви к интервью и беседам с журналистами, что вряд ли можно считать хорошим знаком. Ислам ответил, что это связано не с застенчивостью или нежеланием разговаривать с прессой, а с недостаточным уровнем владения английским языком.

«Знаешь, мне нужно просто подтянуть свой английский — и интервью будут лучше. Сейчас мне тяжеловато, потому что язык у меня не такой хороший. Но я обещаю, что подтяну его. Буду чаще общаться с вами… Люди знают, что в интервью на русском я и пошутить могу», — признался Махачев.

Зачастую подогреть интерес к дуэли могут жёсткие комментарии в адрес соперника. Но в случаях, когда речь шла не о Макгрегоре, россиянин предпочитал вести себя уважительно. Не изменил он себе и в этот раз. Махачев отметил сильные стороны Мойзеса и сравнил со своим бывшим оппонентом Дрю Добером, с которым бился в марте. Тогда схватка продлилась чуть более 11 минут, а россиянин одержал победу удушающим приёмом.

«Я знаю этого парня (Мойзеса. — RT), видел пару его боёв. Он жёсткий, хорошие навыки, силён во всём. Например, у Добера была хорошая ударная техника, но все знают о его пробелах в борьбе, грэпплинге… Да, я должен финишировать его. Но знаете, это мой первый пятираундовый бой. Если я отработаю до конца, то это тоже может быть полезно для меня — большой опыт. Я никогда не бился столько», — сказал россиянин.

Однако отсутствие опыта вряд ли станет причиной неготовности Махачева к 25-минутной дуэли с Мойзесом. В его команде достаточно спортсменов и специалистов, готовых грамотно подвести его к пятираундовой схватке, одним из которых является Хабиб Нурмагомедов. Как рассказал Ислам, в настоящее время экс-чемпион UFC принимает активное участие в подготовке представителей клуба Eagles MMA и нередко бывает слишком требователен к подопечным.

«Сейчас Хабиб завершил карьеру, но гоняет всех ребят в нашей команде. И иногда перебарщивает. Он отдыхает, не готовится и не всегда понимает, под какой мы нагрузкой. Мы можем закончить тренировку, но он заставляет делать дополнительные упражнения», — рассказал боец.

Сам Нурмагомедов совсем недавно переквалифицировался в тренера и составил мощный тандем с главой зала American Kickboxing Academy (AKA) — Хавьером Мендесом, который являлся его персональным наставником с 2012 года. При этом Махачев признался, что между раундами чаще обращает внимание на подсказки своего соотечественника. Дело в том, что Хабиб сам добился огромных успехов в спорте и знает всё изнутри.

«Когда они заходят в перерыве между раундами, Хабиб говорит Хавьеру: «Дай мне 30 секунд. Я скажу, что хочу, потом — ты». У Нурмагомедова больше опыта в этом, поэтому он лучше всё понимает», — выразил мнение Махачев.

Стоит отметить, что подобная тенденция наметилась сразу после ухода Хабиба из спорта. Именно он первым брал слово в перерывах схватки своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова с Майком Хэмелом в Bellator, а в ходе последних поединков его близких в UFC и вовсе единственный заходил в октагон, в то время как Мендес оставался снаружи. Подобное происходило как во время боя Махачева с Добером, так и дуэли Абубакара с Джарэдом Гуденом.

Но может случиться и так, что подсказывать Махачеву не понадобится. Свой последний поединок он провёл на высочайшем уровне, заслуженно выиграл досрочно и вполне может пойти по проторенной дорожке и в битве с Мойзесом. Во всяком случае, букмекеры более чем уверены в успехе россиянина и практически не дают шансов бразильцу.

В связи с этим, логичными кажутся вопросы о будущем Махачева в UFC. Не секрет, что окружение Нурмагомедова всегда видело в нём потенциал стать будущим чемпионом в лёгком весе, а сам Хабиб выражал надежду, что к концу 2021 года он сменит его на троне дивизиона. Но для этого Исламу необходимо биться с сильными противниками, чем он и намерен заняться в ближайшем будущем. Причём одним из возможных соперников он называет Рафаэля Дос Аньоса, битва с которым дважды срывалась в конце 2020-го. Сначала травму получил бразилец, а затем россиянин подхватил инфекцию.

«Рафаэль Дос Аньос — хороший вариант для меня. Но этот парень постоянно сбегает. Сейчас он говорит: «Хочу биться с Конором или Хабибом», но на прошлой неделе Макгрегор отвесил ему пощёчину на взвешивании. И что он сделал? Ничего. Понимаю, он уже старый и хочет заработать денег, а я — помочь ему закончить карьеру», — заявил Махачев.

Также Ислам ответил о возможном поединке с Дэном Хукером. За последние два года россиянин неоднократно предлагал ему подраться, но тот отказывал, причём в довольно грубой форме. Отмечается, что в прошедшем октябре новозеландец получил предложение заменить получившего травму Дос Аньоса, но счёл это ниже своего уровня. В эфире собственного подкаста он заявил, что дважды возглавлял турниры UFC в 2020-м, провёл суммарно десять раундов в октагоне и дважды получил бонус за «Бой вечера». Поэтому не заинтересован в схватке с 12-м номером рейтинга.

Однако с тех пор позиции Хукера заметно ослабли. На данный момент он идёт на серии из двух поражений, последнее из которых и вовсе стало досрочным. В январе он был нокаутирован Майклом Чендлером и впоследствии переместился с шестой на восьмую строчку рейтинга (всего на одну выше Махачева). Победы над Мойзесом вполне может хватить Исламу, чтобы обойти не только Дэна, но и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях — Макгрегора. Поэтому когда сам новозеландец изъявил готовность помериться силами с россиянином, тот не был преисполнен оптимизма.

«Видел, Дэн Хукер сказал: «Если Ислам выиграет свой бой и вызовет меня, буду готов побиться с ним». Но кто такой Дэн Хукер? Сейчас он на восьмой строчке, а из последних шести схваток проиграл три. Хочу биться с тем, кто продвинет меня ближе к поясу. Не думаю, что (поединок с ним) это большой шаг для меня», — заключил Махачев.