Стали известны детали подготовки Махачева к следующему бою в UFC

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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева, рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку.
Стали известны детали подготовки Махачева к следующему бою в UFC
  • © Mike Lawrie / Staff
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что он вернётся после Рамадана, который, кажется, закончится 13 мая. Ислам пройдёт тренировочный лагерь, вместе с ним будет Хабиб. Махачев хочет вернуться как можно скорее. Мы надеемся, что бой состоится в середине июня, может, в июле или августе», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Schmo.

Он отметил, что к лагерю может также присоединиться Зубайра Тухугов.

Напомним, что Махачев должен получить главный бой на одном из турниров UFC. На счету Махачева 19 побед и одно поражение в MMA.

Ранее менеджер Махачева назвал бойца, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.

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