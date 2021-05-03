Стали известны детали подготовки Махачева к следующему бою в UFC

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева, рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку.

«Думаю, что он вернётся после Рамадана, который, кажется, закончится 13 мая. Ислам пройдёт тренировочный лагерь, вместе с ним будет Хабиб. Махачев хочет вернуться как можно скорее. Мы надеемся, что бой состоится в середине июня, может, в июле или августе», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Schmo.

Он отметил, что к лагерю может также присоединиться Зубайра Тухугов.

Напомним, что Махачев должен получить главный бой на одном из турниров UFC. На счету Махачева 19 побед и одно поражение в MMA.

Ранее менеджер Махачева назвал бойца, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.