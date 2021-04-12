Менеджер Махачева назвал бойца, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, рассказал, с кем больше всего хотел бы встретиться его подопечный.

«Из тех, кто свободен, приоритетный соперник для нас — дос Аньос. У всей команды и у самого Махачева есть желание с ним подраться. Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то наиболее титулованный, опытный, разносторонний и хороший боец — это дос Аньос. Работа над этим ведётся. В скором времени мы получим дату и соперника. Бой состоится летом», — цитирует Магомедова ТАСС.

Бой Махачева с дос Аньосом срывался уже несколько раз по различным причинам.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на обвинение Порье в адрес Макгрегора.