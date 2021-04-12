Нурмагомедов отреагировал на обвинение Порье в адрес Макгрегора

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обвинения американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дастина Порье в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Нурмагомедов отреагировал на обвинение Порье в адрес Макгрегора
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Нурмагомедов разместил видео в комментариях к публикации Порье в Twitter, в котором мужчина говорит: «Я вам всем слово дал? Забираю обратно».

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.

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