Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Сен-Пьером

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отклонил предложение о поединке с легендарным канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Сен-Пьером
  • AFP

«Дана Уайт прислал мне сообщение: «Привет, Сен-Пьер хочет организовать бой с тобой». Я ответил: «И что я могу сделать?» Я не знаю… Я закончил, понимаете? Считаю, что Жорж тоже закончил. Пусть этот парень станет легендой. Ему 40 лет, и я не понимаю, почему он должен драться. Думаю, у него тоже есть деньги», — цитирует Нурмагомедова MMAJunkie.

По его словам, он устал и действительно закончил карьеру, но понимает, что о его возвращении будут говорить ещё семь или восемь лет, так как в MMA есть спортсмены, которые выступают и в возрасте 40 лет.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье.

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