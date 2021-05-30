Нурмагомедов считает, что Махачев может победить чемпиона UFC Оливейру

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о новом обладателе титула, бразильце Чарльзе Оливейре, а также о шансах россиянина Ислама Махачева стать сильнейшим в данном дивизионе.
Нурмагомедов считает, что Махачев может победить чемпиона UFC Оливейру
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Оливейра — очень достойный чемпион в этом дивизионе. Сколько у него побед подряд? Восемь? Столько финишей. Лишь с Фергюсоном, кажется, он дрался до конца.  Оливейра сильно спрогрессировал, достойный чемпион. Я очень рад за него, поскольку человек, достигающий успеха в любой сфере, заслуживает уважения. Может ли Махачев победить его? Я скажу да. Вы знаете мой ответ. Но пока Ислам поднимется, я не думаю, что Оливейра всё ещё будет чемпионом. Главное, чтобы он правильно понял мои слова. Я считаю его достойным чемпионом. Пока Ислам поднимется, я думаю, там уже будет другой чемпион. В моих глазах это Дастин Порье», — сказал Нурмагомедов в интервью Sport24.

16 мая Оливейра нокаутировал американца Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс, оставленный завершившим карьеру Хабибом.

Ранее Нурмагомедов призвал не ожидать его возвращения в MMA.

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