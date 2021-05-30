Нурмагомедов призвал не ожидать его возвращения в MMA

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём возможном возвращении в смешанные единоборства.

«Вопросы о возвращении никогда не закончится. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, так как ждать придется долго. Вообще неинтересно. Зачем мне бороться? Я устал. На тренировках мы боремся, а выходить на арену, доказывать... Что доказывать? Зачем выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Мне это неинтересно», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

32-летний Нурмагомедов владел титулом чемпиона UFC в лёгком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. После боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года, он объявил о завершении карьеры и в марте 2021 года был исключён из всех рейтингов UFC.

Ранее новый чемпион UFC в лёгком весе Оливейра рассказал о своём отношении к Нурмагомедову.

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