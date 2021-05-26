Новый чемпион UFC в лёгком весе Оливейра рассказал о своём отношении к Нурмагомедову

Новый чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра рассказал о своём отношении к предыдущему обладателю титула россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Многие советовали мне надеть провокационную футболку или сказать о нём что-нибудь после боя. Но Хабиб — великий чемпион, он заслуживает уважения. Он всегда доминировал благодаря своему стилю, ушёл на пенсию из-за смерти отца... Да, всем хотелось бы увидеть наш поединок, однако я не считаю, что нахожусь в его тени», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

Бразилец также отреагировал на слова Нурмагомедова о том, что он победил всех в дивизионе легковесов. Бразильский боец подчеркнул, что Хабиб не побеждал его, а одолел тех, с кем ему приходилось драться.

«В лёгком весе началась новая эра. Новое наследие Чарльза Оливейры», — сказал бразилец.

Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера на UFC 262.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после очередной успешной защиты титула в бою с американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Оливейра высказался о возможном бое с Конором Макгрегором или Дастином Порье.