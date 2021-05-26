Чемпион UFC Оливейра высказался о возможном бое с Макгрегором или Порье
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«Мне всё равно, потому что у них обоих громкие имена, оба ударники. Я должен быть осторожен и тренировать стойку. Оба хорошие бойцы, и мы будем драться, чтобы сотворить историю. Мы знаем, что Конор продаёт намного больше PPV, привносит больше бизнеса и гламура, но я никогда не дрался ради денег», — цитирует Оливейру MMA Fighting.
Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера на UFC 262.
Претендентский поединок Макгрегора с Порье состоится в ночь на 11 июля по московскому времени.
Ранее Абдель-Азиз выразил мнение, что Нурмагомедов уничтожил бы нынешнего чемпиона UFC Оливейру.