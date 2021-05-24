Абдель-Азиз считает, что Нурмагомедов уничтожил бы нынешнего чемпиона UFC Оливейру

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Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, убежден, что его подопечный в первом же раунде победил бы нового чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру.
Абдель-Азиз считает, что Нурмагомедов уничтожил бы нынешнего чемпиона UFC Оливейру
  • Reuters

«Нурмагомедов разберётся с ним за один раунд. Оливейра, конечно, хороший боец, но Хабиб — великий. Это разные уровни. За один раунд Хабиб его уничтожит. У Оливейры есть особенность — он ломается. А Нурмагомедов в этом большой специалист. Никто не ломает своих противников лучше, чем он», — заявил Абдель-Азиз в подкасте Майка Тайсона.

Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера на UFC 262.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после очередной успешной защиты титула в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Монсон заявил, что Нурмагомедов близок к идеалу бойца.

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