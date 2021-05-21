Монсон заявил, что Нурмагомедов близок к идеалу бойца

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон оценил борцовские навыки бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Монсон заявил, что Нурмагомедов близок к идеалу бойца
  • Reuters

«Если мы посмотрим на то, что было пять-шесть боёв назад, то Нурмагомедов очень сильно прибавил. Он доминировал в поединке с Макгрегором, но после выглядел ещё сильнее. Хабиб стал лучше сокращать дистанцию, а его удары стали более техничными и неожиданными. Если же говорить о тейкдаунах, они лучше у Даниэля Кормье, поскольку это олимпийский уровень, но когда Хабиб оказывается сверху — это конец. Он не даёт подняться, перемалывает и выжимает воздух, как удав. Я никогда не видел, чтобы кто-то так уничтожал своих соперников в партере — не только ударами, а ещё и давлением, силой. Оппоненты Хабиба понимают, что они не могут пошевелиться, продолжая принимать удары. Теперь же Нурмагомедов может делать ещё и болевые. Никто не идеален, но Хабиб максимально приближен к идеалу бойца, если мы говорим о позиции сверху», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Тухугов выразил мнение, что в словах Кадырова в адрес Нурмагомедова не было оскорбления.

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