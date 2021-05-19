Тухугов считает, что в словах Кадырова в адрес Нурмагомедова не было оскорбления

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов прокомментировал высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Вижу, что сейчас происходит между братскими народами Чечни и Дагестана. В самой сложной ситуации оказался я. Глава республики Рамзан Ахматович — мой старший брат и родственник, а Хабиб — мой брат и близкий друг, как и его команда. Я обращаюсь к нашим народам: Рамзан Ахматович является большим фанатом и любителем ММА. Он высказал своё мнение. В его словах не было ничего оскорбительного, задевающего честь. Это не тема для раздувания, не повод, чтобы люди задевали честь народов, оскорбляя друг друга. Призываю вас: прекратите оскорблять друг друга, не разделяйтесь», — написал Тухугов в своём Instagram.

В одном из своих высказываний Кадыров заявил, что Нурмагомедов не выступал под российским флагом, а являлся проектом UFC.

Ранее чемпион UFC сравнил Нурмагомедова с нынешним обладателем пояса в лёгком весе.