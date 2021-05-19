Чемпион UFC сравнил Нурмагомедова с нынешним обладателем пояса в лёгком весе

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал победное выступление бразильца Чарльза Оливейры в бою с американцем Майклом Чендлером за вакантный пояс в лёгком весе.

«У Оливейры за карьеру было много взлётов и падений. Тот факт, что он пережил первый раунд и победил во втором, говорит о его стойкости. Он очень жёсткий. Моё уважение ему, он меня впечатлил», — заявил Усман в интервью TMZ Sports.

Также нигериец не сомневается в том, что завершивший карьеру россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал бы над Оливейрой победу.

«Смотрел ли этот бой Хабиб? Думаю, да. Зажёг ли этот бой огонь в нём? Я так не думаю. Хабиб живёт счастливой жизнью, и да, я думаю, что он окончательно завершил карьеру. Не примите это за неуважение к Оливейре. Этот парень действительно выглядел здорово, но всё же в этой игре всё сводится к уровням. Хабиб находится определённо на другом уровне. Он бы победил Оливейру», — считает Усман.

Бой Оливейры против Чендлера прошёл в ночь на 16 мая в Хьюстоне на турнире UFC 262. Бразилец выиграл нокаутом и стал обладателем вакантного пояса, который оставил Нурмагомедов.

Ранее Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона.