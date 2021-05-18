Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов легко одержал бы победу над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсоном.
Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Фергюсон вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном на странице в Instagram.

По мнению главы Чечни, UFC сейчас неинтересны Фергюсон и Макгрегор.

«Они дают им сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые надоели уже», — сказал он.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.

Ранее Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC. 

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