Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона
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«Фергюсон вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном на странице в Instagram.
По мнению главы Чечни, UFC сейчас неинтересны Фергюсон и Макгрегор.
«Они дают им сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые надоели уже», — сказал он.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.
Ранее Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC.