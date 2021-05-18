Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов легко одержал бы победу над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсоном.

«Фергюсон вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном на странице в Instagram.

По мнению главы Чечни, UFC сейчас неинтересны Фергюсон и Макгрегор.

«Они дают им сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые надоели уже», — сказал он.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.

Ранее Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC.