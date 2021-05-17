Кадыров объяснил свои слова про Нурмагомедова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не считает слово «проект» оскорбительным, когда употребляет его в отношении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Кадыров объяснил свои слова про Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Проект — не оскорбительное слово. Это значит, что организация нашла человека, который полезен и будет интересен для болельщиков. Мы на связи с Хабибом Нурмагомедовым, с его братьями, со всеми — они ничего не говорят, а вы ерунду несёте. Я говорю, он лучший в организации UFC, он доказал это всему миру. Но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашёл эту организацию, а организация нашла его», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

В одном из своих высказываний глава Чеченской Республики заявил, что Нурмагомедов не выступал за Россию, а являлся проектом UFC. Это заявление вызвало негодование у поклонников бойца.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Усмана в Bellator.

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