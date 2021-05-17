Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Усмана в Bellator

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал дату следующего поединка своего брата Усмана, который выступает в Bellator.

«Как же приятно потренироваться в своё удовольствие! Раньше были времена, а теперь моменты. Усман уже начал вовсю готовиться к очередному своему бою, который пройдёт 30 июля в Штатах», — написал экс-чемпион UFC в Instagram, прикрепив фото с братом.

Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator 3 апреля на турнире Bellator 255. Россиянин решением судей победил Майка Хэмила.

Ранее Бетербиев вступился за Кадырова после его слов о Нурмагомедове.