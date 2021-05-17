Бетербиев вступился за Кадырова после его слов о Нурмагомедове
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«Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого в «Ахмате». Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича была естественной, адекватной реакцией. Ведь он не просто финансирует клуб, каждого атлета, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале KavkazPress.
По его мнению, реакция Кадырова была вполне естественной, из-за чего он и заявил, что готов организовать бой Нурмагомедова с одним из представителей «Ахмата».
Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее Александр Емельяненко прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове.