Бетербиев вступился за Кадырова после его слов о Нурмагомедове

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об экс-обладателе титула UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого в «Ахмате». Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича была естественной, адекватной реакцией. Ведь он не просто финансирует клуб, каждого атлета, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале KavkazPress.

По его мнению, реакция Кадырова была вполне естественной, из-за чего он и заявил, что готов организовать бой Нурмагомедова с одним из представителей «Ахмата».

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове.