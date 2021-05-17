Емельяненко прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко ответил на вопрос, есть ли истина в словах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов является проектом промоушена.

«Да. Хабиб Нурмагомедов всегда дерётся с лёгкими бойцами. У него был один сложный соперник — Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

По словам бойца, о соперниках Нурмагомедова никто не знает.

«Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно», — сказал он.

Напомним, что Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что боец является проектом UFC, так как никогда не выступал под российским флагом.

Ранее Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова.