Емельяненко прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове
- AFP
«Да. Хабиб Нурмагомедов всегда дерётся с лёгкими бойцами. У него был один сложный соперник — Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».
По словам бойца, о соперниках Нурмагомедова никто не знает.
«Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно», — сказал он.
Напомним, что Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что боец является проектом UFC, так как никогда не выступал под российским флагом.
Ранее Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова.