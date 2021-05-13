Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность выйти на поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова
  • © UFC

Во время эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram речь зашла о Нурмагомедове и его возможном приглашении в бойцовский клуб «Ахмат». В комментариях к эфиру Чимаев написал о Хабибе: «Мы и его порвём, если он захочет».

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

На счету Чимаева девять побед и ни одного поражения в MMA. В июле 2020 года он дебютировал в UFC и выиграл все три поединка досрочно.

Ранее Кадыров выразил готовность предложить Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе «Ахмат».

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