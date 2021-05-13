Кадыров готов предложить Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе «Ахмат»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил готовность выплатить бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с представителем бойцовского клуба «Ахмат».
Кадыров готов предложить Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе «Ахмат»
  • РИА Новости

«В UFC он всех порвал, в «Ахмате» порвёт ли, это вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он любого в «Ахмате», — сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

По словам политика, он готов заплатить Нурмагомедову даже больше, чем он получал за выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC.

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