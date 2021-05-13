Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением по поводу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он 100%-ный проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом. Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC», — сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что никогда не видел, как Нурмагомедов выступал с флагом Российской Федерации или Дагестана. По мнению политика, отечественный спортсмен стал чемпионом, понимая, на что идёт, и не допуская при этом ошибок.

«Факт остаётся фактом: он проект UFC. Я так считаю и думаю, он тоже согласится», — добавил Кадыров.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил Мекку.

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