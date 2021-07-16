Признание бойцом года, встреча с фанаткой и отказ от боя с Сен-Пьером: чем занимается Нурмагомедов после ухода из спорта

Хабиб Нурмагомедов получил награду лучшего бойца ММА 2021 года по версии ESPY и исполнил желание пожилой поклонницы, проделавшей ради него путь из Калифорнии в Неваду. Также российский спортсмен скептически отнёсся к возможному возвращению в клетку Конора Макгрегора, признался, что недавно отказался от боя с Жоржем Сен-Пьером и объяснил, почему считает себя одним из величайших представителей смешанных единоборств. Как Нурмагомедов проводит время после завершения карьеры — в материале RT.

Хабиб Нурмагомедов остаётся в центре внимания ММА-сообщества даже спустя более полугода после решения завершить карьеру спортсмена. В настоящее время экс-чемпион UFC помогает Исламу Махачеву готовиться к поединку с Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31, а попутно успевает отвечать на вопросы журналистов, принимать заслуженные награды и лично общаться с поклонниками. Так, накануне россиянин исполнил желание фанатки в честь её дня рождения и не только провёл с ней встречу, но и сфотографировался на память.

Как призналась сама Нелли Гонсалес, на свой 66-й день рождения она хотела получить в подарок фото с Нурмагомедовым. В надежде встретиться со своим кумиром она проделала путь из Калифорнии в Неваду, после чего принялась ждать его у штаб-квартиры UFC в Лас-Вегасе. А чтобы привлечь внимание, развернула плакат с призывом к Хабибу остановиться и сделать с ней совместный снимок. В результате её план сработал. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт пригласил фанатку зайти внутрь, а впоследствии познакомил её с российским спортсменом.

В итоге Нурмагомедов сфотографировался со своей поклонницей и некоторое время пообщался с ней. Сама Гонсалес осталась в восторге от встречи с одним из своих любимых бойцов и призналась, что это событие имело для неё огромное значение, а впечатления «невозможно описать словами».

В последнюю неделю своё уважение к Нурмагомедову выразила не только пожилая болельщица из Калифорнии, но и учредители престижной премии ESPY. В июле традиционно проводится мероприятие, на котором определяются лучшие спортсмены года в различных категориях, и на этот раз в их числе оказался экс-чемпион UFC. В номинации «лучший боец ММА» Хабиб занял первое место, опередив Фрэнсиса Нганну, Аманду Нуньес и Роуз Намаюнас.

При этом в 2020 году Нурмагомедов провёл всего одну схватку, после чего объявил о завершении карьеры. В октябре он одержал досрочную победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби и в третий раз защитил титул в лёгком весе. Остальные же выиграли по два поединка. При этом Нганну и Намаюнас завоевали пояса в тяжёлом и минимальном весах соответственно, а Нуньес дважды защитила звание в полулёгком.

Таким образом, Нурмагомедов стал вторым в истории лауреатом данной премии. В 2020 году мероприятие не проводилось в полном объёме из-за коронавируса, а в 2019-м приз получил его партнёр по American Kickboxing Academy (AKA) Дэниел Кормье. До того момента ESPY вручал одну общую награду для представителей бокса и смешанных единоборств («Боец года»), а чаще других её удостаивался Флойд Мейвезер-младший (шесть раз).

Параллельно с этим, Нурмагомедов успевает помогать в подготовке своим партнёрам по команде Eagles MMA. В настоящее время он находится в Лас-Вегасе, где уже в ночь на 18 июля будет секундировать Исламу Махачеву. Так, за несколько дней до турнира он опубликовал фотографии с тренировок своего одноклубника и поделился ожиданиями от грядущего шоу.

«Все идёт своим чередом. Для нашей команды эта неделя очень важна. Махачеву придётся доказывать и отстаивать многое в субботу вечером, а мы будем рядом», — написал Нурмагомедов в Instagram.

При этом Нурмагомедов в очередной раз дал понять, что нисколько не сомневается в способностях Махачева. В интервью ESPN он заявил, что Ислам силён во всех аспектах и превосходит всех возможных соперников по дивизиону до 70 килограммов. По его словам, россиянин способен одержать досрочную победу над действующим первым номером рейтинга — Дастином Порье, а также расправиться с обладателем чемпионского звания — Чарльзом Оливейрой.

Неудивительно, что Нурмагомедова спросили и о главном поединке турнира UFC 264, в рамках которого Дастин Порье второй раз подряд взял верх над Конором Макгрегором. Схватка была остановлена по окончании первого раунда, так как экс-чемпион в двух весовых категориях сломал ногу и не смог продолжать драться. После боя ирландец назвал победу неправомерной, с чем не согласился российский спортсмен.

Нурмагомедов поддержал решение судей, отдавших первый раунд Дастину со счётом 10:8, а также заявил, что если бы они с Конором провели 100 очных схваток, то американец победил бы в каждой из них. Что касается возможного возвращения Макгрегора в октагон, то к этому он также отнёсся скептически. Среди его возможных оппонентов он назвал всё того же Порье и Нейта Диаса, но выразил мнение, что ирландец уступит каждому из них.

В свою очередь, Нурмагомедов в очередной раз заверил, что не собирается возобновлять карьеру. Боец выразил уверенность, что о его возможном возвращении в спорт будут говорить на протяжении ближайших семи-восьми лет, а сам Уайт ещё долго будет пытаться организовать его юбилейный, 30-й поединок. При этом он дал понять, что подобные уговоры не подействуют на него и рассказал, от какого предложения со стороны UFC отказался совсем недавно.

«Дана послал мне сообщение со словами: «Эй, Жорж Сен-Пьер хочет с тобой сразиться». Я ответил: «Ну а я чем могу помочь?». Ума не приложу. Я закончил, понимаешь? Мне кажется, и Жорж тоже. Дай парню остаться легендой. Ему сорок, и я не понимаю, зачем ему снова выходить на ринг. Да и денег у него, по-моему, хватает. Я закончил. Раз и навсегда», — признался Нурмагомедов.

После победы над Гэтжи место Нурмагомедова в истории стало одной из самых горячих тем для обсуждения. Некоторые называли его величайшим бойцом ММА, а другие отмечали, что решение уйти из спорта в самый разгар карьеры не позволяет ставить его в один ряд с легендами смешанных единоборств. При этом сам Хабиб считает, что достоин находиться в пантеоне величайших.

«Я один из величайших. Я стою в одном ряду с Фёдором (Емельяненько. — RT), Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом, Дэниелом Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жоржем Сен-Пьером. Я на одном уровне с ними», — отметил Нурмагомедов.