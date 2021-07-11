«Карма — это зеркало»: Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье техническим нокаутом на турнире UFC 264

Американец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке турнира UFC 264. Третья встреча между соперниками завершилась техническим нокаутом. В конце первого раунда бывший чемпион в двух весовых категориях неудачно оступился и не смог продолжить бой. Врач зафиксировал у него перелом левого голеностопа. В ближайшее время Макгрегору предстоит операция.

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 264, главным событием которого стал поединок в лёгкой весовой категории между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Американец одержал победу техническим нокаутом по медицинскому решению после того, как ирландец сломал ногу в конце первого раунда.

В преддверии боя не было единого мнения относительно его исхода. Одни были уверены в триумфе Макгрегора, который должен был извлечь урок из предыдущего поражения, другие же, включая Хабиба Нурмагомедова и представителя легчайшего дивизиона Генри Сехудо, предполагали, что время ирландца ушло, и ставили на его оппонента.

Напомним, противостояние бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе и экс-временного обладателя пояса берёт своё начало в 2014 году. Тогда Макгрегор взял верх техническим нокаутом в первом раунде. Но в январе нынешнего года Порье удалось взять реванш, после чего встал вопрос о третьей, решающей, битве.

Переполненная T-Mobile Arena по-разному встретила бойцов. Если светившийся уверенностью Конор вышел под аплодисменты и восторженные выкрики, то появление в октагоне Дастина сопровождал недовольный свист. Хотя справедливости ради стоит отметить, что именно ирландец перед боем выступал главным провокатором, оскорбляя семью соперника и угрожая тому жестокой расправой. Но, как это часто бывает, поединок расставил всё по своим местам.

Начало действительно осталось за Макгрегором. Он нанёс несколько лоукиков, заставив соперника отступать. Но затем ситуация поменялась, и после серии точных ударов Порье поединок перешёл в партер, где американец занял доминирующую позицию. Ирландец попытался применить гильотину, но оппонент выбрался из захвата и начал осыпать Конора ударами локтями.

За 13 секунд до конца раунда Макгрегор воспользовался короткой паузой, чтобы подняться и вновь пошёл в наступление. Но тут произошло непредвиденное — в попытке нанести удар левой ногой он не удержался и упал. Порье бросился его добивать, но прозвучал гонг к окончанию первой пятиминутки.

Сначала казалось, что ничего серьёзного не произошло, а столь ярко стартовавший бой будет продолжен. Но вышедший в октагон врач зафиксировал у ирландца перелом левого голеностопа, и о продолжении боя не могло быть и речи. Таким образом, Дастин одержал свою 28-ю победу в карьере в смешанных единоборствах, а Конор потерпел шестое поражение.

«Я могу стерпеть любой трешток, в нём ведь нет ограничений. Но убийство — это то, с чем не шутят. Такие вещи говорить не стоит. Я вот желаю ему благополучно вернуться к своей прекрасной семье. Я чувствовал, что поединок проходит в мою пользу. Как и в прошлый раз, он потряс меня хорошим кроссом, но тейкдаун прошёл легко. Конор засовывал пальцы мне в перчатки, я пытался говорить об этом судье. Он вёл себя грязно. Разочарован ли я? Карма — это зеркало. То, что он говорил про меня сработало против него. А я работал и побил его», — прокомментировал Порье свою победу.

Макгрегор попытался подняться, однако не смог сделать это без посторонней помощи и покинул клетку на носилках. На лице бойца явно читалось разочарование, которое он пытался скрыть очередными оскорблениями в адрес супруги американца.

«Я разносил его в боксе, разбивал его, а он, как обычно, прыгал в ноги, чтобы сократить дистанцию. Это не конец. Если придётся, мы закончим за пределами октагона. Мне совершенно наплевать. Кость просто разломилась, я ещё и встал на эту ногу, как Андерсон Силва в тот раз», — заявил Макгрегор.

В ближайшее время ему предстоит перенести операцию, после которой станут известны сроки восстановления. Не меньше остальных таким исходом одного из самых ожидаемых боёв года остался разочарован и президент UFC Дана Уайт.

«Второй перелом ноги у Конора за последние три боя. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое завершение поединка. Я с ним смог поговорить лишь тогда, когда был в октагоне», — заявил Уайт на пресс-конференции по итогам турнира.

В то же время он предположил, что противостояние американца и ирландца на этом не закончено. По словам промоутера, Дастин получит возможность завоевать чемпионский пояс, сразившись с действующим обладателем титула Чарльзом Оливейрой, а затем, возможно, вновь встретится с Конором.

«Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — заключил Уайт.

Сам Порье не стал отвечать на вопрос о возможном реванше. Он подчеркнул, что считает свою победу заслуженной, несмотря на травму оппонента.

«Мне жаль, что всё закончилось именно так. Если бы он не сломал ногу, я бы его добил. Но прямо сейчас я ничего не могу сказать. У меня было много боёв и все, кроме встречи с Эдди Альваресом, закончились однозначно. Понятно, что сейчас все будут говорить, что это была ненастоящая победа. Но в графе победитель будет записана моя фамилия», — сказал Порье.

Побеждавший обоих бойцов Нурмегомедов поздравил Порье с успехом, намекнув на свои непростые взаимоотношения с ирландцем.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, в конце года ты получишь пояс», — написал Нурмагомедов в Twitter.

В свою очередь, партнёр россиянина по АКА и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэл Кормье напомнил об одном из самых неоднозначных заявлений Макгрегора, ставшего в некоторой степени пророческим.

«Просто невероятно — в конце церемонии взвешивания Конор говорил, что Дастина унесут на носилках. А сейчас его самого на них уносят. Мы играем в безумную игру! Снимаю шляпу перед Бриллиантом из Лафайетта», — отметил Кормье.