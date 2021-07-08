Провокации Конора, видео с тренировки Дастина и ожидания Уайта: что окружает бой между Макгрегором и Порье на UFC 264

Конор Макгрегор записал оскорбительное аудиосообщение в адрес Дастина Порье, а американец оказался втянут в скандал после того, как боец полусреднего веса UFC Колби Ковингтон опубликовал в сети видео с его тренировки. В свою очередь, президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт поделился мнением, почему ирландец продолжает выступать в смешанных единоборствах, а бывший тренер Хабиба Нурмагомедова предположил, что в случае поражения Макгрегор может задуматься об уходе из спорта.

Изменения в поведении Макгрегора

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоится одно из самых ожидаемых событий года в смешанных единоборствах. На арене T-Mobile пройдёт турнир UFC 264, закрывать программу которого будет третий поединок между звёздами лёгкого веса — Конором Макгрегором и Дастином Порье. В случае победы ирландец возьмёт реванш за сокрушительное поражение в январе 2021 года и завоюет звание первого претендента на титул в лёгком весе. При этом поражение может не только окончательно лишить его уверенности в себе, но и поставить под вопрос его будущее в ММА.

Между второй и третьей схватками Макгрегора с Порье прошло менее шести месяцев, однако атмосфера вокруг дуэли отличается кардинальным образом. В январе ирландец зачастую был слишком любезен и необычайно уважителен по отношению к своему противнику, что разительно отличалось от его обычного поведения. Возможно, он сам посчитал, что именно излишнее добродушие и помешало ему выступить в полную силу, поэтому в преддверии реванша вновь забыл о манерах и принялся активно использовать фирменный треш-ток.

Ещё в начале тренировочного лагеря Макгрегор обещал больше не вести себя как хороший парень, цитируя песню известного рок-музыканта Элиса Купера, а особенно активизировался в последнюю неделю перед шоу. Так, сначала он опубликовал в Instagram несколько фотографий с их предыдущей дуэли с Порье, посмеявшись над формой ушей визави. А затем опубликовал аудиосообщение в Twitter, в котором назвал Дастина «болваном» и заявил, что «идёт за ним».

Не обошёлся ирландец и без грязных приёмов, в очередной раз затронув семью оппонента. В своё время он крайне грубо отзывался о жене Хабиба Нурмагомедова, а на этот раз в центре внимания оказалась супруга Дастина. Так, в социальных сетях Макгрегор опубликовал скриншот, якобы подтверждающий желание Джоли Порье вступить с ним в личную переписку.

Скандальный спарринг Порье

Что касается американца, то он хоть и не позволял себе грубых и провокационных высказываний в адрес соперника, но всё равно стал фигурантом небольшого скандала. Поводом для этого послужила публикация видеозаписи с его тренировки в рамках подготовки к битве с Макгрегором, в ходе которой Порье отправил в нокдаун спарринг-партнёра, после чего выкрикнул фразу «And new». Обычно с подобных слов начинается объявление нового чемпиона в боевых искусствах.

Примечательно, что фрагмент спарринга опубликовал ещё один известный боец UFC Колби Ковингтон, на протяжении долгого времени находящийся не в лучших отношениях с Порье. И привлёк его не столько тяжёлый удар бывшего временного чемпиона в лёгком весе или его победоносный крик, а экипировка спортсменов. Так, во время тренировочного поединка Дастин использовал шлем, в то время как его противник — нет.

В связи с этим в сети стали необоснованно предполагать, что на тренировках Порье избивает обычных любителей, с чем тот поспешил не согласиться. Как сообщил американец, его спарринг-партнёром был бывший претендент на титул Titan FC Фелипе Дуглас, в чьём послужном списке значится 18 побед и пять поражений.

«Я не хотел, чтобы люди думали, что (на видео. — RT) был любитель или вроде того. Это был профессиональный боец. Хочу сказать, что такое случается в спортзале во время жёсткого спарринга, настоящего спарринга. Есть моменты, когда ты упражняешься, тренируешься и всё такое, а есть, когда участвуешь в жёстком тренировочном поединке, и это был именно такой», — признался Порье UFC Arabia.

Впоследствии инцидент прокомментировал и сам Дуглас. Он согласился с Порье, что некоторые спарринги проходят в довольно напряжённой манере, но также выразил мнение, что у него не было повода надевать защиту. Фелипе заявил, что Дастин не является злым бойцом, который намеренно нанесёт вред другому спортсмену.

Мнение Уайта и прогноз Фьюри

В преддверии турнира UFC 264 многие задавались вопросом, почему Макгрегор до сих пор продолжает выступать в смешанных единоборствах. На протяжении последних лет он является самым высокооплачиваемым бойцом ММА в мире, а в его послужном списке значатся два чемпионских пояса UFC. По мнению главы промоушена Даны Уайта, у ирландца всё ещё остаётся достаточно причин, чтобы заходить в клетку.

«Послушайте, Конор Макгрегор любит соревноваться. Вам остаётся только наблюдать за ним. У него куча денег. Необходимости драться больше нет. Но он хочет драться. Он боец до мозга костей. На кону стоит то, чего он хочет, — возвращение на вершину. Хочет драться и победить бойца номер один, вероятно, он станет следующим претендентом на титул. Больше, чем соревноваться, Конор Макгрегор любит, наверное, только деньги. Бои приносят ему чёртову кучу денег. Вот очень важные для него вещи на данный момент», — заявил Уайт MMA Junkie.

При этом президент UFC не исключил, что в случае очередного поражения Макгрегор может повесить перчатки на гвоздь. В этом случае в его пассиве станет три поражения в последних четырёх схватках, а возвращение на вершину рискует затянуться.

«Я знаю, каков Конор Макгрегор как боец. Многие треплются на публике. Зачастую их слова — неправда. Но Конор Макгрегор всегда готов сделать шаг вперед и подраться с кем угодно, где угодно, когда угодно. Он очень богат. Вопрос в том, насколько он голоден. Узнаем в субботу вечером. Это может быть победа, поражение или ничья, но пройдёт пара недель, и мы, вероятно, узнаем, что он хочет делать дальше», — заключил функционер.

В свою очередь, глава зала AKA (American Kickboxing Academy) Хавьер Мендес также допустил, что очередная неудача заставит Макгрегора задуматься о завершении карьеры. Однако экс-тренер Хабиба Нурмагомедов выразил мнение, что подобное развитие событий является маловероятным, ведь ирландец наверняка захочет уйти из спорта на высокой ноте.

Предпочтение американцу отдал бывший обладатель титула UFC в среднем весе Майкл Биспинг, в то время как действующий чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри встал на сторону ирландца. Он считает, что на этот раз Макгрегор более ответственно отнёсся к тренировкам и имеет достаточную мотивацию.

Ожидают противостояния Макгрегора с Порье и в России. Своим прогнозом на будущую дуэль поделился экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. По его словам, фаворитом является американец.

«Это однозначно серьёзный бой, но закончится он, скорее всего, так же, как и второй. Сейчас, чтобы победить Конора, нужно сделать немного. Нужно просто сделать ему больно. Ну не будет он терпеть, сопротивляться, что-то переделывать. Мне кажется, так же всё и выйдет. Кто более голодный в этой ситуации? По всем показателям это Порье. А побеждает тот, кто более голодный», — заявил Шлеменко в эфире YouTube-канала «Разрешите вас перебить».

Пилот «Формулы-1» Даниил Квят, наоборот, встал на сторону экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Резервный пилот Alpine считает, что Макгрегор извлёк урок из поражения в январе и не допустит подобных просчётов в следующей битве.

«Я в команде Конора и думаю, что Конор победит где-то в третьем раунде. Думаю, он и его команда исправят ошибки прошлого матча», — заявил Квят UFC Russia.

Новоиспечённый чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов не был так категоричен. Украинский спортсмен признался, что не уверен в степени готовности Макгрегора к третьему бою с Порье, в связи с чем сомневается в его успехе.

«Мне кажется, в этом поединке всё зависит от кондиций Макгрегора. Непонятно, где и с кем Конор тренировался и готовился к этому бою. Я не видел ни в каких социальных сетях его спарринг-партнёров. Я уверен в том, что Порье будет готов на 100%. Поэтому результат боя зависит от того, как будет готов Макгрегор», — сказал Амосов в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале «Большой куш».