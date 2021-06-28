«В UFC думают, что я набиваю себе цену»: Нурмагомедов о предложении Уайта, подготовке Махачева и воспитании детей

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Полина Стаменкович
Президент UFC Дана Уайт до сих пор надеется на возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон. Об этом в интервью YouTube-каналу промоушена рассказал сам боец. По словам бывшего чемпиона в лёгком весе, в организации считают, что он набивает себе цену. Спортсмен опроверг это предположение, заявив, что сосредоточен на воспитании детей, развитии бизнеса и помощи действующим бойцам в подготовке к поединкам.
«В UFC думают, что я набиваю себе цену»: Нурмагомедов о предложении Уайта, подготовке Махачева и воспитании детей
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  • © Stephen McCarthy

Несмотря на завершение карьеры, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Хабиб Нурмагомедов не исчезает из медиапространства, продолжая оставаться одним из самых популярных бойцов как в России, так и за её пределами. Учитывая, что Хабиб принял решение уйти из спорта, так и не доведя свою триумфальную серию до 30 побед, многие до сих пор ожидают его возвращения в октагон.

В некоторой степени такую надежду болельщикам дал тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес, предположивший, что спортсмен размышляет о возобновлении карьеры. В то же время специалист выразил сомнение, что он решится нарушить обещание, данное матери.

Сам Нурмагомедов отчасти подтвердил слова Мендеса. Он признался, что действительно скучает по конкуренции и соревновательной деятельности, а также заявил, что не чувствует удовлетворения от завершения карьеры. В то же время боец вновь подчеркнул, что не планирует менять своё решение.

«Время покажет, правильно я сделал или нет. Это сейчас можно рассуждать о громких боях, о шансах... Это бесконечно. Всегда будут претенденты и чемпионы, более молодые и голодные... К этому надо с пониманием относиться... Самый богатый человек — это самодостаточный... В спорте я забрался на вершину, но кайфа как такового не почувствовал... Не получил той отдачи, которую ожидал», — признался Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Интересно, что несколько дней назад его решение уйти из спорта на пике карьеры поддержал ещё один ветеран ММА — Фёдор Емельяненко. 

«Многие считают, что Хабиб ещё много мог бы сделать, оставаться чемпионом, но он выбрал свой путь, поэтому можно только уважительно относиться к его решению», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат» со ссылкой на MMAJunkie.

Последний бой Нурмагомедова состоялся в конце октября 2020 года. После победы над американцем Джастином Гэтжи он объявил о своём решении уйти из спорта. Несмотря на то что с этого момента прошло уже восемь месяцев, президент UFC Дана Уайт по-прежнему настаивает на возвращении Нурмагомедова.

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«Пару недель назад... мой менеджер Али Абдель-Азиз сказал мне, что ему звонил Дана и спросил: «А почему Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?»... Мне уже это неинтересно... Я принял решение, но Уайт не сдаётся. Не только он, а весь офис UFC в Лас-Вегасе, думает, что я набиваю себе цену», — рассказал Нурмагомедов.

Между тем у экс-спортсмена действительно напряжённый график. Он занимается развитием собственных проектов, управляет бизнесом, при этом не забывая поддерживать себя в форме. Кроме того, он помогает готовиться к предстоящим поединкам и действующим бойцам промоушена, в том числе Исламу Махачеву, считающемуся одними из самых перспективных представителей лёгкого веса.

По мнению Нурмагомедова, чтобы получить титул, соотечественнику необходимо быть более активным, причём как в отношениях с руководством UFC, так и в работе со СМИ.

«Надо оставаться активным. Ты просто скажи: «Дайте мне любого бойца». Против каждого выходи и заканчивай досрочно. А когда время придёт, ты уже будешь драться за пояс. У тебя семь побед подряд. Выиграешь — будет восемь, ещё один бой к концу года выиграешь — будет девять. И люди заставят UFC дать тебе титульный бой», — посоветовал Нурмагомедов.

Схожий совет он дал и Петру Яну, потерявшему чемпионство в легчайшем дивизионе из-за запрещённого приёма в поединке с Алджемейном Стерлингом.

«Ему нужно тренировался и оставался голодным, таким, каким он был до пояса, чтобы ничего его не отвлекало. Он должен пахать и пахать. Думаю, в этом году ему дадут бой. Мы надеемся, что он получит реванш. Он этого заслуживает», — объяснил Нурмагомедов.

Что касается Махачева, то бойцы уже прибыли в Сан-Франциско для проведения заключительной стадии подготовки. Его бой с бразильцем Тиагу Мойзесом станет главным событием вечера на турнире UFC Vegas 31, намеченном на 17 июля.

А 11 июля в третий раз встретятся бывшие соперники Нурмагомедова — Дастин Порье и Конор Макгрегор. В первом поединке победа осталась за ирландцем, во втором — за американцем. По мнению Хабиба, третий бой вновь может выиграть экс-претендент на чемпионский пояс. В то же время он предположил, что уже в скором времени на титул будет претендовать больше россиян.

«Сомневаюсь, что два россиянина будут оспаривать титул, но в претендентских боях, я думаю, будут встречаться. Потому что это уже крепкие ребята, которые получили опыт и готовы к большим вызовам. Я думаю, эти ребята далеко пойдут... У нас собран хороший костяк в этом весе. Ещё есть бразильцы... и американцы хорошие — можно сказать, такая мировая война намечается... Но наш дивизион всегда был самым интересным, сложным и звёздным. Думаю, в конце года там будет весело», — предположил Нурмагомедов.

После ухода из октагона у чемпиона UFC появилось больше времени, чтобы проводить со своей семьёй. Он признался, что старается как можно чаще быть с детьми и принимать активное участие в их воспитании.

«Детей нужно воспитывать, уделять время, показывать личный пример, особенно в наше время... Иначе они становятся людьми, которые уже утвердились в своём мнении... Дочь только сейчас начинает понимать, кто я, а младшие особо не шарят... Да и хорошо, что раньше они ничего этого не знали. Вот когда вырастут, тогда и будут читать обо мне, как учебник истории. Будут знакомиться с папой по-новому», — добавил Нурмагомедов.

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