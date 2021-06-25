Фёдор Емельяненко призвал уважать решение Нурмагомедова завершить карьеру

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал решение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«У каждого свой выбор. Прежде всего нужно отталкиваться от самого бойца, а не от того, чего хотят фанаты. Хабиб выбрал уйти непобедимым. Конечно, многие считали, что он мог бы сделать больше. Но он выбрал свой путь, и мы можем лишь уважать его решение», — заявил Емельяненко в интервью для MMA Junkie.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Фёдор Емельяненко высказался о первом турнире Bellator Москве.