Фёдор Емельяненко: радуюсь, что Bellator впервые приедет в Москву

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Российский боец Bellator Фёдор Емельяненко признался, что всегда рад выступать на родине.
Фёдор Емельяненко: радуюсь, что Bellator впервые приедет в Москву
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Для меня всегда важно и радостно выступать в своей стране, поскольку это событие редкое, когда я и моя команда выступаем вместе. Особенно я радуюсь оттого, что Bellator впервые приедет в Москву, а фанаты промоушена смогут увидеть бойцов, за которых они болеют», — заявил боец в интервью для MMA Junkie.

44-летний Емельяненко не выступал в Москве с ноября 2011 года. Тогда он победил единогласным решением судей Джеффа Монсона в рамках турнира M-1 Global.

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября на «ВТБ Арене». 

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, откуда берёт мотивацию драться в 44 года.

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