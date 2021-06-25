Фёдор Емельяненко рассказал, откуда берёт мотивацию драться в 44 года

Российский боец Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о своей мотивации продолжать выступления в возрасте 44 лет.

«Я получаю огромное удовольствие от своих выступлений, а также от работы с молодыми ребятами, от их побед. Это мой образ жизни, моё любимое занятие и работа. Я полностью восстановился от коронавируса, чувствую себя замечательно. При этом я понимаю, что нахожусь в таком возрасте, когда каждый бой может оказаться последним», — заявил Фёдор Емельяненко в интервью MMA Junkie.

25 июня стало известно, что Емельяненко проведёт бой в Москве 23 октября в рамках дебютного турнира Bellator в России. Имя соперника легендарного россиянина пока не названо.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, где проведёт свой последний бой.