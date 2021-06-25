Фёдор Емельяненко рассказал, где проведёт свой последний бой

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что его прощальный поединок пройдёт либо на родине, либо в США.
Фёдор Емельяненко рассказал, где проведёт свой последний бой
  • globallookpress.com

«Моя карьера завершится уже скоро. Осталось два поединка, которые есть по контракту с Bellator, я хотел бы полностью его выполнить. Последний бой пройдёт, наверное, или в России, или в США. Посмотрим, как будет», — цитирует слова Емельяненко ТАСС.

Свой следующий поединок 44-летний Емельяненко проведёт 23 октября на турнире Bellator в Москве.

Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.

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