Бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, проведёт свой следующий поединок 23 октября на турнире в Москве.

«23 октября Федор Емельяненко выступит в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве. Противник Федора Емельяненко, дополнительные поединки и прочие подробности будут объявлены в скором времени», — цитирует ТАСС пресс-службу Bellator.

44-летний Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда россиянин нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона.

Ранее сообщалось, когда Фёдор Емельяненко объявит следующего соперника и дату боя.