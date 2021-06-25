Бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве

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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, проведёт свой следующий поединок 23 октября на турнире в Москве.
Бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«23 октября Федор Емельяненко выступит в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве. Противник Федора Емельяненко, дополнительные поединки и прочие подробности будут объявлены в скором времени», — цитирует ТАСС пресс-службу Bellator.

44-летний Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда россиянин нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. 

Ранее сообщалось, когда Фёдор Емельяненко объявит следующего соперника и дату боя.

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