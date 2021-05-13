«100%-ный проект UFC»: Кадыров раскритиковал Нурмагомедова и предложил ему поединок с бойцом «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Хабибу Нурмагомедову провести бой с борцом «Ахмата». Политик уверен, что 32-летний спортсмен, завершивший свою карьеру, не сможет одержать лёгкую победу в таком поединке. Кадыров также раскритиковал борца за то, что тот «пользовался чрезмерным покровительством UFC», и назвал его проектом промоушена. Глава республики напомнил, что дагестанец никогда не отмечал победы с российским флагом и не исключался из рейтинга организации после пропуска боёв.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неожиданно резко высказался о карьере бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Политик провёл прямой эфир в Instagram и заявил, что непобеждённый боец смешанных единоборств был слишком зависим от промоушена, который, по словам Кадырова, способен организовать подставные бои для раскрутки своих звёзд.

Во время общения с подписчиками Кадыров затронул тему взаимоотношения спортивных организаций и их ведущих спортсменов. По его мнению, звёздам спорта и, в частности, смешанных единоборств создают такие условия, при которых их успех предопределён заранее.

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«У UFC бывают свои, так скажем, проекты. Вот этот проект не проигрывает. Они, если нужно, три года один бой делают или два года. Если не устраивает соперник, то переносят, травмы придумывают. А реальные чемпионы проигрывают, и в футболе, и везде. Берите всех звёзд — когда они за сборную играют, то они никто, их не видно. Когда они в клубе играют, то под них целая команда играет. Есть Криштиану Роналду, Лионель Месси — они звёзды и зарабатывают деньги своим хозяевам. То же самое в UFC, в Bellator. У них есть свои звёзды, которых они сделали. Посмотрите, сколько за всё время они провели боёв и сколько отказывались», — сказал Кадыров.

Глава Чечни уверен, что даже в такой популярной организации, как UFC, могут практиковаться подставные бои, чтобы звёзды ММА получали дополнительную раскрутку. При этом Кадыров заверил, что в промоушене ACA, который он поддерживает, подобное не практикуется.

«Есть проекты, и проекты не проигрывают. Они могут договориться, сделать подставной бой. Если реально, то это жизнь, а за жизнь надо бороться. Меня учили бороться за достойную жизнь, и мы учим тому же. Я не любитель подставных боёв», — добавил Кадыров.

После этого главе Чечни задали вопрос, является ли Нурмагомедов таким проектом, на что тот ответил утвердительно. Кадыров напомнил, что бывший чемпион UFC никогда не выступал под флагом России или Дагестана и не исключался из рейтинга, когда пропускал бои.

«Что Хабиб? Хабиб тоже. Он хороший спортсмен, но он проект UFC. Он 100%-ный проект, потому что у него хорошие отношения с Даной Уайтом, хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, то его сразу убирают из рейтинга. Хабиба никогда не снимали. Он сам знает, что он проект UFC. А если он не проект... Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, с флагом Дагестана. Он чётко знает, на что идёт, чтобы стать чемпионом, и стал им, не допуская ошибок. Остаётся фактом, что он проект UFC. Я так считаю. Думаю, что и он согласится с этим. Не в обиду это говорю. То, что кто-то взял пояс, ещё не делает его великим. Это всего лишь пояс организации. Я всегда за Олимпиаду. Вот я понимаю, если стал олимпийским чемпионом», — отметил Кадыров.

Подписчики также поинтересовались мнением главы республики о Хамзате Чимаеве — чеченском бойце UFC, представляющим Швецию. По мнению Кадырова, к этому спортсмену ярлык «проекта» применить не получится.

«Вы видели, как Хамзата убрали из рейтинга? Забита Магомедшарипова, который очень хорошо и красиво дерётся, тоже сразу исключили. Как только он заболел, пропустил один бой — сразу. Для UFC Хамзат очень интересен, потому что он очень неординарный спортсмен и человек. Он готов драться в любой весовой категории, у него хорошие данные. Сегодня никого интереснее Хамзата в этой организации нет», — уверен Кадыров.

После этого политик вновь перешёл к обсуждению Нурмагомедова. Он предложил бывшему спортсмену возобновить карьеру бойца и встретиться с представителем чеченского клуба «Ахмат». Кадыров пообещал обеспечить любой гонорар за такой поединок и выразил уверенность, что бывший чемпион UFC не сможет одержать лёгкую победу.

«Я не обвиняю никого и не говорю, что Хабиб не непобеждённый. Пускай он остаётся непобеждённым во всех делах. В UFC он на 100% всех порвал, но порвёт ли он всех в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов предоставить ему любой вес и любой гонорар, чтобы Хабиб выступил в «Ахмате». Готов дать любые деньги, чтобы посмотреть, порвёт ли он любого. В UFC он сделал это, мы болели за него. А в «Ахмате» мы болеем за наших. Готов заплатить больше, чем UFC, если он выступит с нашим одноклубником. Посмотрим, чья возьмёт», — заявил Кадыров.

На эти слова незамедлительно отреагировал Чимаев. В комментариях к прямому эфиру он написал: «Мы и его порвём, если он захочет».

Возобновление карьеры Нурмагомедова — животрепещущая тема для всего мира смешанных единоборств. Но с тех пор, как в октябре прошлого года россиянин победил Джастина Гэтжи, он уже неоднократно заявлял, что больше не войдёт в октагон ни при каких условиях. Тем не менее потенциальный 30-й бой Нурмагомедова уже согласился транслировать «Матч ТВ». Об этом рассказала генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба. Мы в деле», — написала она в Telegram.