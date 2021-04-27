Исключение Магомедшарипова из рейтинга, возвращение Чимаева, перепалка Макгрегора с Усманом: что обсуждают в мире UFC

В UFC подтвердили исключение россиянина Забита Магомедшарипова из своего рейтинга. Предполагается, что это произошло из-за отсутствия у него боёв в последние полтора года. Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов американцу Нику Диазу, который планирует вернуться в спорт после шестилетнего перерыва. Ирландец Конор Макгрегор вступил в перепалку с Камару Усманом и выразил намерение перейти в полусредний дивизион, чтобы завоевать там чемпионский пояс.

Новое разочарование Магомедшарипова

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердили исключение из рейтинга полулёгкой весовой категории россиянина Забита Магомедшарипова. Накануне имя бойца исчезло из обновлённого списка лучших бойцов.

Предполагается, что такое решение связано с неактивностью спортсмена. Последний бой Магомедшарипова состоялся почти полтора года назад — 9 ноября 2019 года. Тогда на турнире UFC Fight Night в Москве он единогласным решением судей одержал победу над американцем Келвином Каттаром. Однако затем в его карьере последовало затишье.

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Планировалось, что россиянин выступит на турнире UFC 249 в апреле 2020 года, где свой поединок должен был провести Хабиб Нурмагомедов. Но ему пришлось отказаться от участия, так как, по его словам, ни один из представителей топ-5 не смог с ним встретиться.

Следующим оппонентом был назначен Яир Родригес, при этом победитель должен был стать претендентом на чемпионский пояс. Этот бой не состоялся из-за отказа мексиканца. Впоследствии ходили слухи об организации встречи Магомедшарипова с Брайаном Ортегой, Чэн Сон Джунгом и даже Александром Волкановски, однако до официального анонса так и не дошло.

До исключения россиянин занимал третью строчку рейтинга в своей категории. «Как вам утренние новости?» — прокомментировал произошедшее Забит.

При этом мнения по поводу того, почему UFC не организовывает его бой, расходились. Сам Магомедшарипов винил в этом руководство промоушена, хотя некоторые упрекали его за излишнюю избирательность и нежелание выходить в октагон против оппонентов с низким рейтингом. С этой позицией не согласился бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков.

«Сомневаюсь, что в ситуации с Забитом и его долгим простоем вопрос стоит в менеджере. Также знаю, что он очень ответственно относится ко всем своим поединкам. Не думаю, что он будет отказываться от боёв, которые ему предлагают. Видимо, есть причина, которая не разглашается на публику», — цитирует Минакова «Чемпионат».

В свою очередь, армянский боец ММА Эдуард Вартанян выразил уверенность в том, что промоушен намеренно отказывает Магомедшарипову.

«UFC просто маринует Забита, не хотят давать ему титульники и громкие бои. Я не знаю, с чем это связано, но факт просто очевидный. Это просто один из инструментов», — заявил Вартанян.

Вызов Чимаева

В обновлённый рейтинг UFC на 15-ю строчку полусреднего дивизиона вернулся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. В начале марта он объявил об уходе из спорта, так как перенесённый им коронавирус, по его словам, слишком серьёзно повлиял на его здоровье. Многие, включая президента UFC Дану Уайта, не поверили в серьёзность его намерений. И действительно, спустя некоторое время спортсмен вернулся к тренировкам.

Предполагается, что следующий бой Чимаева состоится в июле или августе 2021 года. Его соперником может стать ещё один боец, планирующий вернуться в октагон после длительного перерыва, — 37-летний Ник Диаз.

«Да, Ник Диаз хочет драться. Он сейчас ждёт меня для беседы. Он может стать соперником Хамзата Чимаева», — сказал Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 261.

В январе 2015 года Диаз уступил бразильцу Андерсону Силве. Однако результат боя был аннулирован из-за проваленных тестов на запрещённые препараты обоих соперников, после чего последовала длительная дисквалификация.

Чимаев уже бросил вызов американцу, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях. Он предположил, что этот бой будет выгоден не только бойцам, но и промоушену.

«Он легенда. Его знают во всём мире, мире ММА. Он хорош. Эти ребята любят играть в гангстеров. Если он захочет сразиться со мной, то это будет хороший поединок. Не знаю. Может, ему страшно, — приводит слова Чимаева B.J. Penn. — Я возвращаюсь, и мы кого-нибудь уничтожим, кого-нибудь разгромим. Сейчас у нас есть Диаз. Возможно, мне стоит встретиться с обоими братьями? Посмотрим, кто тут настоящий гангстер. Чеченский гангстер лучше стоктонского».

При этом на днях с бойцом произошёл неприятный инцидент. Он попал в аварию в Грозном, на видеозаписи с места ДТП у машины заметны серьёзные повреждения, однако сообщается, что сам боец не пострадал.

Переход Макгрегора в полусредний вес

Главным событием турнира UFC 261 стала четвёртая защита чемпионского пояса в полусреднем весе Камару Усманом, который нокаутировал Хорхе Масвидаля. Этот бой не оставил равнодушным и экс-обладателя титула в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора. Он заявил, что американец копирует его технику, и выразил намерение доказать свою правоту в октагоне.

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«Теперь Усман копирует даже мои удары. Собираюсь ли я однажды драться с этим парнем? Думаю, да. Ты не можешь повторять мои слова и удары и не получить за это. Мне нравится полусредний вес. Скоро этот вес будет моим», — написал Макгрегор в Twitter.

После этого заявления между бойцами завязалась перепалка в социальных сетях. Ирландец напомнил про отменённый бой нигерийца с Гилбертом Бёрнсом в июле 2020 года, а также намекнул на использование им допинга.

В ответ Усман заявил, что уже предлагал Макгрегору провести поединок: «Я предлагал тебе бой, а ты пропал. Будем скромнее, молодой человек. Я уже лишил тебя гордости. Не заставляй меня забрать и твой виски».

Идею провести бой между представителями двух весовых категорий поддержал и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи.

«Давай, сделай это. Сплошное гавканье. Усман тебя прикончит или по крайней мере отправит тебя в нокаут, страшного Макнаггетса такого», — пошутил Гэтжи.

Сразиться в полусреднем весе Макгрегору предложил и Дастин Порье, с которым у него запланирован бой на 11 июля. Он отметил, что это мог бы быть их третий поединок в трёх разных дивизионах. Конор ответил отказом.

Интересно, что некоторое время назад Макгрегор объявил, что совсем отказывается от поединка с Порье. Поводом послужило обвинение в адрес ирландца по поводу того, что он так и не пожертвовал обещанные $500 тыс. в благотворительный фонд Дастина. Тот ответил, что переводит деньги только в проверенные организации, и заявил, что 11 июля встретится с другим бойцом.

К отмене поединка эта перепалка так и не привела, а вскоре стало известно, что ирландец перевёл сумму в другой фонд, расположенный в родном городе Порье.