Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе
- Reuters
«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», — написал Порье в Twitter.
Макгрегор отказался от предложения.
«Нет», — ответил он.
Третий бой Макгрегор — Порье в лёгкой весовой категории состоится в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени. В первой встрече, состоявшейся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.
Ранее Макгрегор заявил о намерении подраться с Усманом и завоевать пояс UFC в полусреднем весе.