Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье предложил ирландцу Конору Макгрегору сразиться в полусредней весовой категории.

«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», — написал Порье в Twitter.

Макгрегор отказался от предложения.

«Нет», — ответил он.

Третий бой Макгрегор — Порье в лёгкой весовой категории состоится в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени. В первой встрече, состоявшейся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.

Ранее Макгрегор заявил о намерении подраться с Усманом и завоевать пояс UFC в полусреднем весе.