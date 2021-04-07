«Ему интересно подраться с Дос Аньосом»: менеджер Нурмагомедова о следующем бое Махачева и возвращении Магомедшарипова

Руководство UFC раньше не концентрировалось на раскрутке Ислама Махачева, так как понимало, что тот не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым за титул. Об этом в интервью RT заявил менеджер обоих бойцов Ризван Магомедов. Он также ответил, с кем 11-й номер лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата намерен провести следующий поединок, и рассказал о планирующемся возвращении полулегковеса Забита Магомедшарипова, не выступавшего с ноября 2019 года.

Ислам Махачев уже в середине лета планирует продолжить воплощать план по завоеванию звания чемпиона в лёгком дивизионе UFC. В начале марта российский боец сокрушил Дрю Добера, а уже через несколько месяцев планирует впервые в карьере попробовать свои силы с представителем топ-10 рейтинга категории. Как признался его менеджер Ризван Магомедов, на данный момент есть три возможных соперника, и встреча с каждым из них станет интересным испытанием для наследника Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, мы увидим бой Ислама в июле. Соперником Махачева будет кто-то из топ-10 рейтинга лёгкого веса — Рафаэль Дос Аньос, Пол Фелдер, Дэн Хукер. Его предпочтения? Ему интересно подраться с Дос Аньосом. Этот боец себя уже давно показал: бывший чемпион, выступал в двух весовых категориях, хорош в стойке, борьбе, партере. Это будет хорошая проверка. Хотя Ислам уже всем доказал, что находится на высоком уровне. Будет возможность добавить ещё одно громкое имя в послужной список», — заявил Магомедов в интервью RT.

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Если верить словам менеджера, то Махачев всё же намерен исполнить то, что ему не удалось в конце 2020 года. Тогда UFC дважды пытался свести в клетке его и Дос Аньоса, но оба раза поединки срывались из-за болезни участников. Но даже после этого бойцы не забыли друг о друге и продолжали раскручивать возможную схватку в социальных сетях.

Примечательно, что ранее Махачев неоднократно пытался устроить себе битву с сильными противниками через социальные сети. Однако это каждый раз заканчивалось неудачей. Возможно, причина в том, что уровень популярности Ислама слабо коррелировал с его мастерством, в связи с чем возможные соперники предпочитали выбирать оппонентов попроще, но более известных. При этом Магомедов выразил мнение, что у этого есть вполне объяснимые причины, а также заверил, что ситуация начнёт меняться уже в ближайшем будущем. Так, летом россиянин впервые может возглавить турнир под эгидой UFC.

«Раньше организация не фокусировала внимание на нём по одной простой причине: все понимали, что если Махачев станет первым претендентом, то не будет биться с Нурмагомедовым. Он побьёт конкурентов, но сам за титул драться не станет, ведь они с Хабибом друзья, братья, вместе тренировались. Никакой пояс не встанет между ними. Сейчас ситуация изменилась. Чемпиона нет. Хабиб Нурмагомедов ушёл на заслуженный отдых. Уверен, вы заметили, что в преддверии боя Махачева с Дрю Добером было проведено значительно больше медийной работы со стороны как самого Ислама, так и UFC. Так что этот пробел мы восполним», — заверил Магомедов.

Помимо прочего, менеджер рассказал и о судьбе ещё одного звёздного клиента. На протяжении последнего года в российском ММА-сообществе неустанно обсуждают ситуацию вокруг Забита Магомедшарипова. В период с сентября 2017-го по ноябрь 2019-го тот выиграл шесть боёв в UFC и с ходу ворвался в элиту полулёгкого дивизиона. Но с тех пор боец ни разу не заходил в клетку, а в СМИ стали распространяться слухи о наличии у него проблем с мотивацией. Но, как объяснил Магомедов, дело было в другом.

«На самом деле, это наиболее часто задаваемый вопрос в последнее время. Думаю, мы скоро увидим Забита. Не могу сделать официальное объявление относительно даты и времени (его возвращения в клетку. — RT), но мы работаем над его следующим боем. Скорее всего, он пройдёт в середине — конце лета. Был целый ряд событий, которые мешали ему провести поединок: травмы, болезни. Поэтому Магомедшарипову пришлось взять длительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Сейчас он в полном порядке и потихоньку втягивается в рабочий процесс», — сказал Магомедов.

За последний год UFC неоднократно пытался устроить схватку двух ярчайших представителей полулёгкого дивизиона — Магомедшарипова и Яира Родригеса, но та неоднократно срывалась. Магомедов заверил, что в данный момент вариант битвы с этим соперником не рассматривается, но также признался, что пока не может сказать, кто станет следующим оппонентом Забита.

«К этому вопросу надо подходить в тот момент, когда будет планироваться будущий бой. Сейчас бессмысленно говорить о том, кто свободен. Например, к концу лета все эти люди могут быть заняты. Не исключаю, что следующим оппонентом Магомедшарипова может стать Корейский Зомби (Чэн Сон Джунг. — RT), Брайан Ортега. В условиях пандемии коронавируса, когда каждый может слететь с поединка, всё может трижды измениться в течение одной недели», — заявил менеджер.

После сражения с Келвином Кэттером на турнире в Москве Магомедшарипова неоднократно упрекали за проблемы с выносливостью. Поэтому многие журналисты и эксперты считали, что целесообразным будет проверить Забита в условиях пятираундовой дуэли до того, как он получит шанс биться за титул. Однако Магомедов считает, что проведение 25-минутной схватки не является принципиальным для его клиента.

«Нет, такой задачи мы не ставим. Мы сами знаем, с чем были проблемы, работали над этими моментами. Если бой затянется на три или пять раундов, так тому и быть. Если будет шанс завершить поединок досрочно, сомневаюсь, что Забит будет намеренно кому-то что-то доказывать. Подобные вопросы нужно решать в зале, за закрытыми дверями», — заключил Магомедов.