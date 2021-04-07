Завуров сказал, почему Нурмагомедов не посетил турнир EFC 35

Президент Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров сказал, почему владелец лиги Хабиб Нурмагомедов не посетил юбилейный, 35-й турнир, прошедший 6 апреля в Москве.

«Хабиб хотел прийти. И мы до последнего думали, что это получится. Но судя по всему, после всех поездок, трёх турниров в США, он устал. Нурмагомедов извинился, что не смог приехать. Надеюсь, что на следующих шоу он будет присутствовать. Он же не может находится везде, всем уделять время. По мере возможности старается делать это. Плюс это первое шоу, которое он пропустил», — сказал Завуров.

Ранее боец Bellator Магомед Магомедов признался, что старается быть похожим на Забита Магомедшарипова в стойке, а в борьбе берёт пример с Хабиба Нурмагомедова.