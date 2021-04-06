Умар Нурмагомедов перенёс операцию на колене

Ризван Магомедов, менеджер Умара Нурмагомедова, двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его клиент перенёс операцию из-за травмы.

«Сегодня ему сделали операцию на колене — у него порвались связки. Он вышел из строя на ближайшие несколько месяцев. Если всё пойдёт хорошо, к концу лета — началу осени мы увидим его следующий бой», — приводит слова Магомедова Sport24.

На счёту Умара Нурмагомедова один бой в UFC, в котором он победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приёмом во втором раунде. Всего на счету 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает Забита Магомедшарипова лучшим бойцом полулёгкого веса в мире.