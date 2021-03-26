«Бой с Деметриусом предпочёл бы даже возвращению в UFC»: Бибулатов о Джонсоне, советах Кадырова и любви к ПСЖ

Российский боец Магомед Бибулатов признался, что планирует взять полугодичный перерыв в выступлениях после поединка с Дэниелом де Альмейдой на ACA 120. В эксклюзивном интервью RT он рассказал, какие советы глава Чечни Рамзан Кадыров дал ему перед боем за титул, кого считает самым искусным представителем смешанных единоборств в мире и составил список любимых нокаутов в ММА. Также он ответил, какие российские клубы поддерживает в еврокубках, почему очень тепло относится к «Пари Сен-Жермен» и почему сборную России не стоит критиковать за не самую яркую игру в матче с командой Мальты.

— Сегодня вы проведёте поединок с Дэниелем де Альмейдой по прозвищу Жубилео. Как оцените своё состояние перед ним?

— Всё отлично. Провёл два-три тяжёлых сбора и нахожусь в хорошей форме. На этот раз весогонка далась гораздо легче — для меня не проблема уложиться в лимит легчайшего дивизиона (до 61,2 килограмма). Находился в весе ещё накануне официальной процедуры.

— Говоря о весогонке, многие бойцы подходят к этому процессу по-разному. Одни предельно ограничивают себя во всём, другие продолжают активно употреблять сладкие и мучные изделия и всё равно укладываются в лимит. Как поступаете вы?

— За шесть недель до турнира сажусь на диету — употребляю не более 1500 килокалорий в день. Три раза в день мне приносят необходимые продукты, питаюсь только таким образом. При этом стараюсь не превышать лимит даже в том случае, если вес убывает быстрее, чем я на то рассчитывал. Возможно, именно поэтому перед сегодняшним боем процесс сгонки оказался таким простым. За два дня до взвешивания мне оставалось скинуть всего два килограмма. 90% из них я убрал за первые сутки, а потом разобрался с остальным.

— Из чего состоит ваш рацион в ходе подготовки к схваткам?

— Сам не выбираю, чем буду питаться. Указываю необходимую калорийность и заказываю еду на день. Что касается меню, то в нём крайне редко содержится мясо, белок в основном поступает из рыбы. Также там присутствуют гречка, рис, овощи. Иногда даже десерты. Правда, их стараюсь есть утром.

— Если вспомнить период выступлений в наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг), насколько проще даётся сгонка сейчас?

— Тогда я садился на диету за два месяца, но последние 3-4 кг давались очень непросто. Сейчас же всё иначе. Обычно мне нужно скинуть около десяти, а семь из них уходят только благодаря урезанию калорий. При этом я не испытываю ни голода, ни обезвоживания. Для меня 1500 килокалорий в день — это оптимально. Возможно, кому-то нужно больше.

— Некоторые бойцы сгоняли по 10 кг за неделю до поединка. Какой у вас был личный рекорд?

— Я старался не заниматься экстремальными весогонками. Бывало, что за неделю до взвешивания у меня оставалось шесть лишних килограммов. В последнее время и вовсе не больше четырёх. Чем быстрее ты избавляешь от массы, тем сложнее проходит восстановление. Я пытаюсь сделать этот процесс предельно комфортным, чтобы в самой схватке чувствовать себя нормально.

При этом однажды я начинал подготовку к битве, на 16,5 кг превышая лимит категории. Из-за травмы набрал вес, поэтому пришлось попотеть, чтобы уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона. Но тогда до турнира оставалось больше месяца.

— На ACA 118 должен был состояться бой между Расулом Мирзаевым и Нурбергеном Шариповым. Но казахстанец на 4,5 килограмма превысил лимит, и битва была отменена. Чем может быть вызван такой огромный перевес?

— Человек может несерьёзно относиться к весогонке. Не соблюдать диету и надеяться, что сможет всё компенсировать в последнюю неделю. Может быть однажды у него получилось подобное, и он решил, что и в будущем «прокатит». Возможен и другой вариант, при котором боец целенаправленно шёл к цели, но в решающий момент организм дал сбой. Однажды со мной случилось подобное. Около 40 минут сидел в парилке, но вода не выходила, в результате чего удалось скинуть всего 200 граммов. Хотя и мышцы, и масса были при мне.

— Как вы вышли из той ситуации?

— Использовал ванную с солью. Это крайняя мера в таких случаях. Честно признаться, ненавижу этот метод. Но ради результата приходится чем-то жертвовать.

— На ACA 120 состоится ещё один чемпионский поединок, в котором сразятся Фелипе Фроес и Магомедрасул Хасбулаев. При этом бразилец не сможет претендовать на пояс, так как второй раз подряд не может уложиться в лимит полулёгкого веса. Это свидетельствует о том, что ему стоит подняться дивизионом выше?

— Фелипе — крупный боец для категории до 65,8 килограмма. А два подряд проваленных взвешивания — явный сигнал о том, что нужно подниматься в весе. Но некоторые люди не решаются на это. Думают, что у них не получится. Возможно, просто не хватает духа.

В ходе карьере сам испытывал подобные проблемы. Когда весогонка проходила непросто, под конец думал: «Всё, следующий бой точно проведу в другом дивизионе». А потом укладывался в лимит, и эти мысли уходили. Уговаривал самого себя: «Раз в этот раз получилось, то смогу и ещё». Но после битвы с Жосиэлом Силвой я твёрдо решил выступать в легчайшей категории, а там уже одержал две досрочные победы. Да, соперники крупные, с ними трудно тягаться. Но можно взять верх не за счёт мощи, а благодаря скорости, выносливости, непредсказуемости.

— Жубилео хоть и немного, но превосходит вас в антропометрии…

— Да, он очень массивный, много гоняет. Но я планирую переиграть и его.

— Какого мнения вы о своём будущем оппоненте?

— Не сказал бы, что в нём есть что-то особенное. Хороший крепкий боец, всегда сражается до последнего. Жубилео не только выиграл пояс, но и неоднократно защитил его. Причём побеждал и моих спарринг-партнёров. Дэниел опасен в стойке, очень сильно бьёт для бойца легчайшего веса. Но есть проблемы с «функционалкой». Он не скоростной, хоть и здорово атакует на скачке. Поэтому для меня главное в этом бою — не пропустить какой-нибудь неожиданный, дурацкий удар. При этом я не считаю, что бразилец лучше меня в каком-либо из аспектов.

— Тот факт, что де Альмейда выигрывал у ваших одноклубников — дополнительная мотивация для вас?

— Безусловно, но сейчас стараюсь не думать об этом в таком ключе. Когда-то я выходил в клетку с желанием отомстить за товарищей, но с годами бойцы становятся умнее. Сейчас я стараюсь подходить к битвам предельно спокойным и по максимуму абстрагироваться от внешних факторов. Но не скрою, что и мне, и многим другим будет особенно приятно, если я возьму верх над Жубилео.

— Если брать послужной список, то вы являетесь одним из самых именитых представителей карда: титулы ACB и WSOF, опыт выступлений в UFC. Тем не менее, вы не особо пытаетесь продвигать себя в Instagram, хотя сейчас статус бойца многие определяют по числу подписчиков.

— Это не в моём репертуаре. Мне не особо интересно становиться медийным бойцом. Поэтому я редко соглашаюсь на участие во всевозможных передачах, даже интервью даю крайне редко. Мне нравится драться, оставаться скромным как в клетке, так и за её пределами. Если бы я хотел стать популярным бойцом, то вёл себя иначе.

— Многие болельщики используют социальные сети, чтобы составить лучшее понимание об их любимом бойце, понять, чем он занимается. Но в вашем случае фанатам крайне сложно составить представление о вас. Опишите, какой идеальный день в жизни Магомеда Бибулатова?

— Я очень люблю спать, поэтому проснулся бы не раньше обеда. Вечером сходил бы в зал, а день провёл дома. Честно признаться, редко куда-то выбираюсь. Посидеть в ресторане для меня большая редкость.

— Дома тоже можно много чем заняться.

— В свободное время могу поиграть в видеоигры. Если есть возможность, то на компьютере, нет — на телефоне. Да, не самая яркая жизнь: дом — тренировка, тренировка — дом. Могу встретиться с друзьями, но проблема в том, что сам живу в Грозном, а они — в селе. Поэтому обычно видимся раз в две недели.

— Какие видеоигры предпочитаете?

— В большинстве своём играю в PUBG. Получается довольно неплохо. Сам поставил бы себе «четвёрку». Зовут принять участие в разных турнирах, но я отказываюсь. Знаю, что там скорее всего проиграю.

— Магомед Исмаилов признавался, что очень тяжело переживал неудачи в видеоиграх и несколько раз ломал геймпады. У вас подобное случалось?

— Бывает очень обидно, но чтобы разбить телефон... Я не такой идиот (смеётся). Ещё покупать новый из-за этого. Плюс в основном меня злит не сам процесс, а мои друзья, с которыми играю в одной команде, а также читеры. Если вижу такого, сразу отправляю жалобу. Правда, однажды такое и со мной случилось.

— Почему?

— В одиночку перебил всю команду соперника, а меня забанили на сутки.

— Многие бойцы предпочитают играть в UFC. Вы из их числа?

— Нет. Из спортивных симуляторов предпочитаю Pro Evolution Soccer. Довольно неплохо получается.

— Почему не FIFA?

— Мне всегда больше нравился PES — ещё с того момента, как у меня была приставка PlayStation One. Наверное, привык к управлению, «физике». В один момент пробовал играть в FIFA, но не понравилось.

— За какую команду играете?

— Обычно за самую сильную. А так в каждой лиге у меня есть свои любимые клубы. В Германии — дортмундская «Боруссия», в Италии — «Милан», в Англии — «Ливерпуль» и «Челси», у нас, в первую очередь, «Ахмат», а в еврокубках болею за ЦСКА и «Зенит». В Испании предпочитаю «Реал». Также поддерживал «Барселону», когда за них выступал Роналдиньо. Как только он ушёл — перестал.

При этом самый любимый клуб — «Пари Сен-Жермен». В своё время я жил в Париже — совсем недалеко от стадиона «Парк де Пренс».

— Сейчас одними из самых перспективных футболистов мира считаются Киллиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Многие называют их наследниками Лионеля Месси и Криштиану Роналду. На ваш взгляд, кто из них станет будущей главной звездой спорта?

— Холанд сейчас очень хорош: много забивает как за сборную, так и за клуб. И это несмотря на то, что партнёры у него не самые сильные. У «Пари Сен-Жермен» состав гораздо мощнее, поэтому у Мбаппе гораздо более серьёзная поддержка. Это напоминает мне ситуацию в «Барселоне», где тому же Месси ассистировали Хави и Андрес Иньеста. Мне кажется, это скажется и в случае с Киллианом. В ближайшее время он будет смотреться предпочтительнее.

— В следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретится с действующим победителем турнира — «Баварией». Французы смогут взять реванш у немцев за прошлогодний финал?

— Надеюсь, что на этот раз у ПСЖ всё получится. Если они пройдут «Баварию», то выиграют Лигу чемпионов. Но всё-таки считаю именно мюнхенцев главными фаворитами.

— Раз вы так увлекаетесь футболом, наверняка смотрели матч между сборными России и Мальты в отборочном турнире к чемпионату мира. Какие впечатления от игры?

— Со слабыми командами сборная России смотрится несколько хуже, чем с сильными. В матче с Мальтой выступили так себе, но главное — результат. Думаю, с более серьёзными соперниками подопечные Станислава Черчесова покажут себя лучше. Не стоит судить по одной встрече. В конце концов, забили три мяча и одержали победу.

— Возвращаясь к теме популярности. Многих восхитил ваш удар ногой с разворота в поединке с Родриго Праей. Вертушка получилась очень эффектной и даже помогла вам выиграть премию «Нокаут года» по версии ACA. Это самая красивая победа в вашей карьере?

— Безусловно. Я вообще не так часто выигрывал глухими нокаутами. Да, бывало добивал оппонентов сериями ударов, но чтобы так эффектно — нет.

— В своё время похожим ударом победил Эдсон Барбоза битве с Терри Этимом в UFC. Как думаете, у кого удар получился эффектнее?

— Конечно, у Барбозы. Примечательно, что в своё время ему также вручили статуэтку за «Нокаут года», так он забыл её в зале Iron Army в Нью-Джерси. Во время выступлений в UFC я тренировался под руководством Марка Генри в этом лагере и видел ту награду.

— Нокаут в исполнении Барбозы считается одним из самых ярких за всю историю смешанных единоборств. А какие запомнились лично вам?

— Конечно, вертушка Эдсона входит в число моих любимых. Отметил был удар Маирбека Тайсумова в бою с Фелипе Силвой, а также нокауты в исполнении Андерсона Силвы в битвах с Витором Белфортом и Форрестом Гриффином.

— Кто из известных бойцов был для вас своего рода источником вдохновения в начале карьеры?

— Не сказал бы, что хотел быть похожим на того или иного спортсмена. У одного меня восхищала ударная техника, у другого — борцовские навыки, у третьего — стиль ведения боя. Например, в стойке мне всегда импонировал Кейн Веласкес. В плане борьбы никто рядом не стоит с Хабибом Нурмагомедовым — как он переводит соперников на настил, как «вяжет» внизу. Другие пытаются делать то же самое, но у них не получается так же легко, как у него. В грэпплинге впечатляет Чарльз Оливейра. Посмотрите, сколько досрочных побед сдачей он одержал.

Если всё собрать воедино, самый крутой боец — Деметриус Джонсон. Именно он является наиболее сбалансированным спортсменом ММА.

— Если бы вам предложили подраться с Джонсоном, согласились бы?

— Скажу честно, поединок с Деметриусом предпочёл бы даже возвращению в UFC. Не скажу, что это моя мечта, но очень хотел бы с ним подраться.

— Помимо Джонсона, с кем было бы интересно встретиться? Возможно, Генри Сехудо или Пётр Ян?

— Другие особо не интересуют. Генри — интересный вариант, но я считаю Деметриуса более сильным бойцом. Что касается Петра, то зачем мне с ним биться? У нас хорошие отношения, мы постоянно на связи. Но сейчас даже не думаю об этом. Все мысли только о Жубилео.

— Насколько известно, за вашими успехами пристально следит глава Чечни Рамзан Кадыров. Он давал вам советы перед турниром?

— Сказал, не торопиться, не драться зрелищно, главное результат. Спокойно и хладнокровно провести первые раунды, а там уже смотреть по ситуации. Связывался со мной накануне, спрашивал, как прошла весогонка. Рамзан Ахматович очень плотно следит за всеми бойцами, находится в курсе, постоянно волнуется за нас. А когда переживает он, то мы это чувствуем.

— Вы включили бы своего соперника в число самых сильных оппонентов в карьере?

— Да. У Жубилео тяжёлые удары, поэтому его стоит опасаться. Но на первое место поставил бы Саида Нурмагомедова. У него огромный арсенал ударов, он очень опасен в стойке, борьбе. При этом было достаточно серьёзных соперников, тот же Донаван Фрилоу, с которым бился за титул WSOF.

— Сейчас Саид прилично выступает в UFC и имеет неплохие шансы в скором времени пробиться в топ-15 легчайшего веса. Как думаете, каких успехов он способен добиться в американском промоушене?

— Безусловно, он может достичь многого. Важно поставить себе цель и упорно тренироваться ради её достижения. Ян продемонстрировал, как это делается. Также можно вспомнить того же Забита Магомедшарипова, который очень здорово выступает в UFC и уже успел побить многих топ-бойцов.

— Сейчас у Магомедшарипова странный период в карьере — долгое время он не может найти себе оппонента. Забиту стоит продолжать ждать идеального предложения от матчмейкеров или лучше как можно скорее вернуться в клетку?

— Лично я не понимаю, зачем он так долго ждал возможности сразиться с Яиром Родригесом. Он потерял очень много времени и сейчас неизвестно, какой у него настрой. Лично я читал интервью его тренера Мансура Учакаева, который говорил, что он испытывает проблемы с мотивацией. Когда у тебя такой длительный простой, то нужно драться с кем угодно.

— Недавно вы сами написали, что в случае успеха станете обладателем титулов ACB, WSOF и ACA. После этого вы сможете сказать, что добились в ММА всего, чего хотели?

— Если я завтра выиграю, то просто войду в историю, не более того. Знаю одно: как бы всё ни закончилось, после боя с Жубилео возьму перерыв на полгода. Мне нужно отдохнуть, достроить дом, заняться делами. Чувствую, что немного устал психологически. Дело не в физических нагрузках. Их я выдерживаю получше более молодых спортсменов. Но также необходимо залечить старые травмы. Сейчас скопилось много микроповреждений. На сборах болит то одно, то другое. Хочется взять хотя бы одну продолжительную паузу за эти 20 лет, а потом вернуться здоровым.

— Следовательно, в 2021 году не стоит ждать возвращения Магомеда Бибулатова?

— Если всё сложится, то да. Но посмотрим, что ответят руководители ACA. Они для меня как старшие братья, что скажут, то и сделаю. Однако думаю, что они пойдут мне навстречу.