ACA проведёт два турнира в Минске

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Турниры организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) 121 и 122 пройдут в Минске.
ACA проведёт два турнира в Минске
  • Reuters

«Одна из наших актуальных задач сегодня — это дать работу иностранным спортсменам, которые находятся на контракте с АСА, но в условиях современной реальности, связанной с пандемией коронавируса, пока не могут въехать на территорию России. Потому мы приняли решение о проведении сразу двух турниров в Белоруссии», — цитирует пресс-служба АСА главу организации Дмитрия Яценко.

На оба турнира будут допущены зрители. 9 апреля в главном бою ACA 121 чемпион ACA в наилегчайшем весе Азамат Керефов будет защищать свой титул в схватке с Расулом Албасхановым. А 26 апреля на ACA 122 американский чемпион организации в тяжёлом весе Тони Джонсон встретится с Дмитрием Побережцем с Украины.

Ранее Фролов нокаутировал Силву на ACA 119.

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