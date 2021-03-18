ACA проведёт два турнира в Минске

Турниры организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) 121 и 122 пройдут в Минске.

«Одна из наших актуальных задач сегодня — это дать работу иностранным спортсменам, которые находятся на контракте с АСА, но в условиях современной реальности, связанной с пандемией коронавируса, пока не могут въехать на территорию России. Потому мы приняли решение о проведении сразу двух турниров в Белоруссии», — цитирует пресс-служба АСА главу организации Дмитрия Яценко.

На оба турнира будут допущены зрители. 9 апреля в главном бою ACA 121 чемпион ACA в наилегчайшем весе Азамат Керефов будет защищать свой титул в схватке с Расулом Албасхановым. А 26 апреля на ACA 122 американский чемпион организации в тяжёлом весе Тони Джонсон встретится с Дмитрием Побережцем с Украины.

Ранее Фролов нокаутировал Силву на ACA 119.