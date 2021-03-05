Первая защита титула Яна, поход за поясами Аскарова и Махачева, битва двух чемпионов UFC: главные события марта в ММА

Пётр Ян проведёт первую защиту титула в легчайшем весе в бою с Алджэмейном Стерлингом, а Исраэль Адесанья постарается стать пятым в истории бойцом UFC, одновременно владевшим поясами в двух дивизионах. Ислам Махачев предпримет попытку пробиться в топ-10 лёгкой категории, а Аскар Аскаров — стать первым претендентом на звание в наилегчайшем. Кроме того, свои очередные поединки проведут чемпионы Стипе Миочич, Александер Волкановски и Аманда Нуньес, а также партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде Зубайра Тухугов.

UFC 259

Дата и место проведения: 6 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья (ч), Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон, Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг, Ислам Махачев — Дрю Добер, Аскар Аскаров — Джозеф Бенавидез.

Первый крупный турнир месяца пройдёт в Лас-Вегасе и включит в себя сразу три титульных поединка. Безусловно, внимание российских болельщиков будет приковано к битве Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Действующий чемпион в легчайшем весе проведёт свою первую защиту и в случае успеха сделает шаг к кассовой схватке с бывшим обладателем пояса — Ти Джеем Диллашоу.

Однако заранее списывать со счетов Стерлинга не стоит. В определённый период карьеры он не мог похвастаться стабильностью, а его первый поход за статусом первого претендента прервал неприметный середняк Брайан Карауэй. Но с конца 2017 года Алджэмейн не проиграл ни одного из пяти боёв, в последнем из которых эффектно разобрался с Кори Сэндхагеном — талантливым и разноплановым бойцом, неплохо смотрящимся в стойке, что подтвердили яркие победы нокаутами над Марлоном Мораесом и Фрэнки Эдгаром.

При этом наибольшую опасность для Яна представляют борцовские навыки претендента. Стерлинг выступал в третьем дивизионе NCAA, а впоследствии добился ещё более заметного прогресса. Возможно, этому поспособствовало и знакомство с самым молодым чемпионом в истории UFC Джоном Джонсом, а также тренировки в зале Serra-Longo Fight Team, где также работает бывший обладатель пояса в среднем весе Крис Вайдман. Не стоит забывать, что Алджэмейн обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу и делит третье место по числу побед сдачей (четыре) в легчайшем весе.

В главном поединке вечера состоится дуэль двух чемпионов. Лучший средневес организации Исраэль Адесанья постарается взять верх над лидером полутяжёлого дивизиона Яном Блаховичем и стать пятым бойцом в истории UFC, владеющим двумя поясами одновременно. До него подобное удавалось лишь Конору Макгрегору, Дэниелу Кормье, Аманде Нуньес и Генри Сехудо.

Стоит отметить, что данный бой стал возможен благодаря стечению ряда обстоятельств. Во-первых, Джон Джонс решил перейти в тяжёлый вес и оставил пояс в дивизионе без явного лидера, вследствие чего тот достался не самому звёздному Блаховичу. Во-вторых, Адесанья внезапно лишился соперника, так как Роберт Уиттакер якобы отказался биться за трофей. По словам Даны Уайта, австралиец лично сообщил ему о желании повременить с реваншем, однако сам боец впоследствии опровергал эту информацию. Глава UFC лишил первого претендента данного статуса и устроил дуэль между Исраэлем и Яном.

Также на UFC 259 в клетку войдёт Аманда Нуньес. Бразильянка во второй раз подряд проведёт защиту титула в полулёгком весе и сразится с Меган Андерсон. К середине 2019-го австралийка обладала не самым внушительным рекордом (8:4), но дважды выиграла досрочно и стала первой претенденткой. Среди соперниц по дивизиону она выделяется неплохой ударной техникой (шесть побед нокаутом) и выдающимися антропометрическими данными. Рост и размах рук Андерсон составляют по 183 см, в чём она заметно превосходит Нуньес (173 и 175 см соответственно). Но учитывая уровень чемпионки, это вряд ли станет для неё серьёзной проблемой.

Также в Лас-Вегасе восхождение на вершину лёгкой категории постарается продолжить Ислам Махачев. Преемник Хабиба Нурмагомедова не смог добиться встречи с бойцом из топ-10 и был вынужден согласиться на бой с Дрю Добером. Американец хоть и имеет три победы подряд в активе, но вряд ли достоин называться звездой промоушена. Если россиянин действительно планирует включиться в чемпионскую гонку до конца 2021 года, то ему нужно побеждать оппонента — уверенно и, желательно, досрочно.

Помимо прочего, один из важнейших боёв в карьере проведёт Аскар Аскаров. Россиянину хватило ничьей и двух побед, чтобы подняться на третье место в рейтинге наилегчайшего веса UFC и оказаться в шаге от звания первого претендента. Последним испытанием на пути к битве за пояс станет опытнейший Джозеф Бенавидез. За свою карьеру 36-летний американец четыре раза бился за трофей, но ни разу не преуспел. Трудно назвать его фаворитом и в этот раз. Всё же с годами всё сложнее на равных конкурировать с молодыми противниками, особенно если речь идёт о лёгких весах.

UFC Vegas 21

Дата и место проведения: 13 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Леон Эдвардс — Белал Мухаммад, Зубайра Тухугов — Рикардо Рамос.

Спустя неделю состоится шоу UFC Vegas 21, в главном поединке которого может определиться следующий претендент на титул в полусреднем весе. Леон Эдвардс сразится с Белалом Мухаммадом, и в случае успеха способен гарантировать себе встречу с чемпионом, которым к тому моменту может быть как Камару Усман, так и Хорхе Масвидаль. Правда, гораздо интереснее было бы увидеть долгожданную дуэль британца с Хамзатом Чимаевым, но тот явно переживает не лучшие времена и раздумывает о завершении карьеры.

В связи с этим внимание российских болельщиков, скорее всего, будет сосредоточено на бое с участием партнёра Нурмагомедова по команде. Зубайра Тухугов схлестнётся с бразильцем Рикардо Рамосом и постарается вернуться на победные рельсы. В конце сентября он не совладал с Хакимом Даводу, заметно устав уже к середине второго раунда. Назвать нового оппонента серьёзным сложно, поэтому главный вопрос состоит в том, сумеет ли россиянин подойти к шоу в должной форме и выступить на привычном для себя уровне. Изначально на турнире также должен был выступить Тагир Уланбеков, но его битва с Матеусом Николау была отменена.

ACA 120

Дата и место проведения: 26 марта, Санкт-Петербург (Россия).

Значимые бои: Дэниель де Альмейда (ч) — Магомед Бибулатов, Фелипе Фроес — Магомедрасул Хасбулаев.

В конце месяца состоится ACA 120, который обещает стать одним из самых крупных турниров промоушена в первой половине 2021 года. На нём выступят такие известные бойцы, как Иван Штырков, Диего Брандао, Салман Жамалдаев и Рашид Магомедов, а венцом шоу станут два чемпионских боя. Бразилец Дэниель де Альмейда попытается провести очередную защиту титула в легчайшем весе в битве с россиянином Магомедом Бибулатовым, а его соотечественник Фелипе Фроес — вернуть звание в полулёгком весе. Помешать же ему постарается Магомедрасул Хасбулаев.

Пусть на бумаге бой между Фроесом и Хасбулаевым пройдёт за вакантный титул, но по сути станет второй защитой для Фелипе. Бразилец выиграл пояс в октябре 2019-го, однако не смог сделать вес перед схваткой с Маратом Балаевым в декабре, за что был лишён звания. 44-летний россиянин получил отличный шанс выиграть трофей, но оказался в нокауте в третьем раунде и завершил карьеру. Магомедрасул постарается не допустить ошибок соотечественника и с третьей попытки стать чемпионом лиги. Ранее он дважды бился за трофей в WFCA (World Fighting Championship Akhmat — организация, в ходе слияния которой с ACB был образован ACA), но дважды уступил.

Бибулатову, скорее всего, придётся ещё тяжелее, ведь его оппонент не только владеет поясом, но и не проигрывает на протяжении пяти лет. На данный момент успешная серия Жубилео насчитывает 11 боёв, а последнее поражение датируется ноябрём 2015-го. Однако Магомеду есть что противопоставить звёздному бразильцу. За него говорят как опыт выступлений в UFC, так и серия из трёх досрочных побед. Последняя из них была одержана благодаря эффектному удару ногой с разворота и позволила россиянину выиграть в номинации «Нокаут года» по версии ACA.

UFC 260

Дата и место проведения: 27 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Стипе Миочич (ч) — Фрэнсис Нганну, Александер Волкановски (ч) — Брайан Ортега, Томас Алмейда — Шон О’Мэлли.

Спустя сутки состоится очередное мероприятие под эгидой UFC. Обычно Абсолютный бойцовский чемпионат проводит по одному номерному шоу в месяц, но в марте сделает исключение. В рамках 260-го турнира состоятся два поединка за титул, в главном из которых сойдутся тяжеловесы Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну. Камерунец постарается доказать, что извлёк выводы из поражения трёхлетней давности, и стать всего лишь третьим уроженцем Африки, которому удалось взять трофей в крупнейшем ММА-промоушене мира. Пока этим могут похвастать лишь нигерийцы Камару Усман и Исраэль Адесанья.

Что касается Миочича, то его уже смело можно считать одним из величайших чемпионов тяжёлого веса в истории UFC, а очередной успех позволит ему ещё больше укрепить своё наследие. В этом случае он одержит седьмую победу в титульных схватках и оторвётся от ближайших преследователей — Рэнди Кутюра и Тима Сильвии (оба — по пять).

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В свою очередь, Александер Волкановски проведёт лишь вторую защиту титула в полулёгком весе, но она обещает стать не менее сложной. Противостоять ему будет специалист по бразильскому джиу-джитсу Брайан Ортега, за последние несколько лет заметно прибавивший в ударной технике. В декабре 2018-го американец уже имел возможность поспорить за трофей, но уступил Максу Холлоуэю. Тогда было заметно, насколько ему неудобно противостоять превосходящему в антропометрии гавайцу, но сейчас преимущество в росте будет уже на его стороне.

Правда, букмекеры считают, что это не станет решающим фактором в поединке, поэтому отдают предпочтение Волкановски. Ортега хоть и хорош в грэпплинге, но не силён в борьбе, поэтому с большим трудом переводит визави на настил — 0,8 тейкдауна в среднем за 15 минут и 21% успешных проходов в ноги. В стойке же соперничать с Александером ему будет непросто. Тот не зря входит в пятёрку сильнейших полулегковесов в истории по разнице между нанесёнными и пропущенными ударами (2,4), их точности (55%), а также количеству попаданий в среднем за минуту (6,16).

Также особо стоит отметить бои с участием Тайрона Вудли и Шона О’Мэлли. Экс-чемпион в полусреднем весе попытается взять верх над Висенте Луке и реанимировать свою карьеру после трёх поражений, а молодой американец — доказать, что его поражение от Марлона Веры стало досадной случайностью. Его оппонентом станет Томас Алмейда, в своё время также считавшийся потенциально будущей звездой UFC. По состоянию на 2016 год он обладал идеальным рекордом из 21-й победы подряд, но впоследствии выиграл лишь одну схватку из пяти.