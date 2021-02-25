Чемпион UFС Ян рассказал о подготовке к дебютной защите титула

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что не испытывает особых эмоций накануне первой защиты пояса против американского бойца Алджамейна Стерлинга.
Чемпион UFС Ян рассказал о подготовке к дебютной защите титула
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я впервые проходил полноценный лагерь в США. В отличие от Таиланда, где у меня уже есть определённая система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В зале American Top Team все бойцы известные, все выступают в топовых организациях. Это будет моя первая защита, но особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок», — цитирует Яна РИА Новости.

Бой Яна со Стерлингом состоится 6 марта на турнире UFC 259.

Ранее Стерлинг заявил, что проведёт бой с Яном в стиле Нурмагомедова.

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