Чемпион UFС Ян рассказал о подготовке к дебютной защите титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что не испытывает особых эмоций накануне первой защиты пояса против американского бойца Алджамейна Стерлинга.

«Я впервые проходил полноценный лагерь в США. В отличие от Таиланда, где у меня уже есть определённая система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В зале American Top Team все бойцы известные, все выступают в топовых организациях. Это будет моя первая защита, но особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок», — цитирует Яна РИА Новости.

Бой Яна со Стерлингом состоится 6 марта на турнире UFC 259.

Ранее Стерлинг заявил, что проведёт бой с Яном в стиле Нурмагомедова.