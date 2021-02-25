Стерлинг заявил, что проведёт бой с Яном в стиле Нурмагомедова

Претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что будет бороться с обладателем пояса Петром Яном в стиле чемпиона лёгкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Нурмагомедова, когда его затаскивают в партер. Это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны своими ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит 100 моих попыток, 101-я окажется удачной и я его переведу. Этого парня ожидает долгий вечер. Я искренне в это верю. Понимаю, что он может потрясти меня в стойке, поэтому мне нужно держать руки выше. Но этот вечер сложится для него не лучшим образом», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Бой Яна со Стерлингом состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта.

Ранее экс-чемпион UFC назвал Яна фаворитом в бою со Стерлингом.