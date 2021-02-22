Экс-чемпион UFC назвал Яна фаворитом в бою со Стерлингом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от поединка действующего обладателя титула Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.
Экс-чемпион UFC назвал Яна фаворитом в бою со Стерлингом
  • Reuters

«Тяжёлый бой для Яна. Считаю, что у него побольше навыков и различных аспектов ведения боя, но Стерлинг уж очень агрессивный борец. Ударка у него такая, что под неё непросто подстроиться. Он не прячет удары в какие-то сложные обманки, просто постоянно накидывает эти бомбы безостановочно, чтобы удержать дистанцию. Джиу-джитсу у него потрясающее. Сэндхэгена он финишировал за 45 секунд. Думаю, что главная слабость Яна — это борьба. Я знаю, есть один парень, который сейчас в Bellator, он переборол его в одном из прошлых поединков. При этом я всё равно ставлю деньги на Яна, он более сбалансированный и структурный боец. Думаю, что он сможет всё-таки держать нужную дистанцию», — сказал Диллашоу в подкасте Майка Свика.

Бой Ян — Стерлинг состоится 6 марта на турнире UFC 259.

Ранее Ян показал, как намерен победить Стерлинга.

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